Live TV

Video Încep consultările pentru formarea noului Guvern. Cu ce mandate merg partidele la Nicușor Dan, mâine, și ce-și dorește președintele

Data publicării:
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mâine încep consultările oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou Executiv. La 2 săptămâni după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, formațiunile politice vor ajunge, rând pe rând, în fața președintelui Nicușor Dan, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Totuși, viziunile marilor partide politice sunt diametral opuse, ceea ce înseamnă că formarea unei majorități pare imposibil de realizat și șeful statului are câteva linii roșii pe care le va impune în cadrul discuțiilor.

Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 9:00. Partidele politice sunt chemate la consultări în ordinea mandatelor parlamentare obținute în urma alegerilor din 2024. Astfel, social-democrații sunt cei care deschid consultările cruciale, urmați apoi de AUR, PNL, USR, dar și celelalte formațiuni politice.

  • Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);
  • Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);
  • Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;
  • Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT). 

„Care este majoritatea pe care o propuneți?. Aceasta este întrebarea de la care Nicușor Dan pornește discuțiile cu fiecare partid în parte. Practic, după acest răspuns, încep și negocierile. Președintele vrea ca noul guvern să fie stabil, adică să aibă majoritate, pentru a nu da naștere mai târziu unei noi crize politice.

PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Liberalii au subliniat ferm că intră în opoziție în cazul în care social-democrații ajung la guvernare.

Pe de altă parte, social-democrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În același timp, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Liderul UDMR a menționat că merge în fața președintelui Nicușor Dan cu un mandat flexibil. Cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum a declarat Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție.

Reprezentanții AUR spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate. Totuși, președintele Nicușor Dan a declarat că exclude atât alegerile anticipate, cât și o guvernare din care face parte formațiunea AUR.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan ilie bolojan
1
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
Kirilo Budanov
2
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Trump Xi
4
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate...
Martina Ornea
5
Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea, care a supervizat...
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
Digi Sport
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dragos pislaru
„Ziua cârtiței”. Dragoș Pîslaru explică de ce nu crede în varianta unui guvern tehnocrat: „Partidele își schimbă părerea”
profimedia-1088783056
Israelul atacă din nou sudul Libanului, în ciuda prelungirii armistițiului dintre cele două țări
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, de Ziua Libertății Religioase: „Să ne opunem instrumentalizării religiei şi transformării ei în mijloc de manipulare”
Ilie Bolojan
Bolojan, cu gândul la alegerile din 2028: Obiectivul este să creăm o alternativă
ministerul finanțelor
Ministerul Finanțelor, după reconfirmarea ratingului României și avertismentul asupra retrogradării: „Trebuie să fim foarte atenţi”
Recomandările redacţiei
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9547
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12...
Vladimir Putin face cu ochiul
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe...
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9726
Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după rezultatul de la...
oameni cu umbrela
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii...
Ultimele știri
Expresia „independența Taiwanului”, explicată de președintele Lai Ching-te: „Nu face parte din Republica Populară Chineză”
Donald Trump avertizează Iranul cu „vremuri foarte grele” dacă nu se ajunge la un acord: „Ar fi bine să ajungă la o înțelegere”
Atac de amploare al Ucrainei asupra Rusiei: cel puțin patru morți și peste 500 de drone doborâte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur intră în Gemeni și schimbă totul pentru patru zodii. Atenție mare la cuvinte și decizii impulsive
Cancan
Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: ,,Nu poți face..''
Fanatik.ro
Prezentatoarea Republicii Moldova la Eurovision, în șoc când a văzut punctajul României la Eurovision: „Cum...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie
Adevărul
Surpriză de la ANAF - Introduce Inteligența Artificială pentru controale. Experții avertizează: „Apar...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la...
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
John Travolta, cu beretă pe cap, lacrimi în ochi și fiica la braț, la Cannes. A primit Palme d’Or onorific...
Adevarul
Maia Sandu acuză Rusia că încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin pașapoartele rusești oferite în...
Newsweek
Pensie recalculată la 1.750 lei, dar plătită în continuare la 1.293 lei. Pensionara a descoperit neregula
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...