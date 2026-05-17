Mâine încep consultările oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou Executiv. La 2 săptămâni după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, formațiunile politice vor ajunge, rând pe rând, în fața președintelui Nicușor Dan, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Totuși, viziunile marilor partide politice sunt diametral opuse, ceea ce înseamnă că formarea unei majorități pare imposibil de realizat și șeful statului are câteva linii roșii pe care le va impune în cadrul discuțiilor.

Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 9:00. Partidele politice sunt chemate la consultări în ordinea mandatelor parlamentare obținute în urma alegerilor din 2024. Astfel, social-democrații sunt cei care deschid consultările cruciale, urmați apoi de AUR, PNL, USR, dar și celelalte formațiuni politice.

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

„Care este majoritatea pe care o propuneți?”. Aceasta este întrebarea de la care Nicușor Dan pornește discuțiile cu fiecare partid în parte. Practic, după acest răspuns, încep și negocierile. Președintele vrea ca noul guvern să fie stabil, adică să aibă majoritate, pentru a nu da naștere mai târziu unei noi crize politice.

PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Liberalii au subliniat ferm că intră în opoziție în cazul în care social-democrații ajung la guvernare.

Pe de altă parte, social-democrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În același timp, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Liderul UDMR a menționat că merge în fața președintelui Nicușor Dan cu un mandat flexibil. Cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum a declarat Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție.

Reprezentanții AUR spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate. Totuși, președintele Nicușor Dan a declarat că exclude atât alegerile anticipate, cât și o guvernare din care face parte formațiunea AUR.

