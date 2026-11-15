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Începând de astăzi, Lidia Vadim Tudor ocupă o funcție de conducere în AUR

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lidia vadim tudor langa un panou cu sigla aur
Lidia Vadim Tudor. Foto: partidulaur.ro
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Deputatul AUR Lidia Vadim Tudor a fost aleasă, duminică, în funcţia de preşedinte al Organizaţiei de Femei a Alianţei pentru Unirea Românilor, în cadrul Congresului Naţional al Femeilor AUR, desfăşurat la Palatul Parlamentului.

Noua conducere îşi propune consolidarea organizaţiilor teritoriale, creşterea implicării femeilor în viaţa politică şi promovarea valorilor conservatoare, a familiei şi a identităţii naţionale.

În cadrul evenimentului, Lidia Vadim Tudor a transmis un mesaj de unitate şi responsabilitate, conform unui comunicat al partidului.

„Aceasta nu este victoria mea, ci victoria noastră, a tuturor femeilor care cred că pot schimba lucrurile în bine! Cred cu tărie că femeile au o forţă extraordinară. Avem curajul de a lupta, puterea de a construi şi sensibilitatea de a înţelege ceea ce contează cu adevărat”, a declarat deputatul AUR Lidia Vadim Tudor, potrivit unui comunicat de presă al formaţiunii.

Lidia Vadim Tudor a vorbit despre necesitatea unei echipe unite şi despre implicarea femeilor în deciziile care privesc viitorul României.

„Îmi doresc să fim o echipă unită, în care fiecare femeie să fie ascultată, respectată şi apreciată. O organizaţie în care să nu existe orgolii care ne despart, ci idealuri care ne unesc. Nu vă promit că va fi uşor, dar vă promit că voi fi alături de dumneavoastră, că voi munci şi că nu voi uita nicio clipă încrederea pe care mi-aţi oferit-o astăzi. Vreau să construim împreună o organizaţie puternică, demnă şi respectată, în care femeile să aibă un cuvânt tot mai important de spus. Pentru că atunci când femeile sunt unite, pot muta munţii din loc! (...) De astăzi, responsabilitatea este a mea, dar puterea este a noastră! Dumnezeu să ne ajute şi să binecuvânteze România!”, a precizat deputatul AUR.

Editor : Sebastian Eduard

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