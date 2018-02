Înfiinţarea Comisiei de anchetă a SPP, decisă azi în plenul reunit al Parlamentului

Înfiinţarea Comisiei de anchetă privind Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) va fi decisă, marţi, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, iar potrivit proiectului de înfiinţare a Comisiei, aceasta va fi condusă de un membru PSD, un vicepreşedinte PNL şi un secretar de la ALDE. Plenul reunit este programat de la ora 14:00, relatează News.ro.

Foto: InquamPhotos/George Călin

„Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea activităţii Directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care exced cadrului legal de funcţionare”, este hotărârea care va fi spusă votului.

Obiectivele acestei comisii sunt următoarele: identificarea procedurilor stabilite pentru respectarea ordinelor pe unitate, a regulamentelor militare, precum şi modalitatea de comunicare a odrinelor de serviciu; determinarea implicării directorului SPP în influenţarea unordecizii politice sau în planuul politic; verificarea unei eventuale modalităţi de implicare a SPP în activităţi care exced cadrul legal de funcţionare de către directorul instituţiei, domnul Pahonţu Lucian-Severin; verificarea rapoartelor de activitate ale directorului SPP din ultimii cinci ani; identificarea protocoalelor încheiate cu alte instituţii, a regulilor de relaţionare cu acestea precum şi verificarea respectării cadrului legal de acţiuni prevăzute în aceste colaborări; verificarea modului şi a criteriilor în care au fost desemnaţi ofiţerii de protecţie a demnitarilor; identifarea numărului de mandate de supraveghere video-audio solictate în vbaza art 14, lit d din legea 191/1998, precum şi verificarea respectării cadrului legal.

Alte obiective sunt identificarea numărului de mandate efectiv obţinute de la procuror; determinarea numărului de acte de constatare întocmite în baza legii 191 care au fost folosite ca mijloace de probă în cauze aflate în stadiul de cercetare penală sau în faţa instanţelor judecătoreşti; verificarea procedurii activităţii proprii de apărare a secretului de stat şi de prevenire a scurgerii de date sau de informaţii; existenţa unor verificări în ultimii cinci ani referitoare la achiziţii publice şi la fondul operativ, din partea Curţii de Conturi sau a altor instituţii; verificarea modalităţii de gestionare a informaţiilor menţionate în rapoartele ofiţerilor de protecţie a demnitarilor care nu se încadrează în obligaţiile prevăzute pentru elaborarea rapoartelor conform legii 191.

Comisia care va ancheta activitatea SPP va fi formată din şapte membri PSD, trei membri PNL, un membru USR, un membru UDMR, un membru ALDE, un membru PMP şi un membru al minorităţilor naţionale. De asemenea, preşedintele Comisiei va fi din partea PSD, vicepreşedintele din partea PNL, iar secretarul din partea ALDE.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, săptămâna trecură, că înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă privind Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) i se pare "o aflare în treabă politicianistă", spunând că opinia sa despre SPP este extrem de clară - începând de la director şi până la ultimul angajat este un corp de profesionişti care fac o muncă foarte bună şi foarte grea.

„Am o opinie destul de clară şi despre activitatea SPP - începând de la director şi până la ultimul angajat, SPP este un corp de profesionişti, care fac o muncă foarte bună şi foarte grea. Îi apreciez pentru munca pe care o depun, şi nu numai eu, şi mulţi alţii îi apreciază. De exemplu, ONU apelează frecvent la SPP pentru protecţia unopr demnitari trimişi în zone complicate. Parcă şi în parlament există o iniţiativă de înfiinţare a unei comisii pentru activitatea SPP. Activitatea este analizată de CSAT, iar acest demers în Parlament mi se pare o aflare în treabă politicianistă. Dacă ar fi vrut să se analizeze activitatea SPP, se putea face în comisiile de apărare”, a declarat Iohannis.

Liviu Dragnea a afirmat că se ajunsese la o stare de tensiune între Guvernul Mihai Tudose şi PSD şi chiar coaliţie, care nu putea duce la nimic bun. Dragnea a spus că, instituţional, orice premier trebuie să aibă contacte cu SRI, cu SIE şi cu SPP, însă şeful SPP, Lucian Pahonţu, a fost implicat mai mult decât era cazul în Guvern. "L-am văzut pe Mihai Tudose cum a evoluat după ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am mulţumit azi, a devenit acelaşi coleg deschis şi glumeţ. Poate tensiunea de acolo, poate influenţele. N-avem de unde să ştim acum, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu vom află. Mai mulţi colegi mi-au spus că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât era cazul. Domnului Paul Stănescu i s-a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi dumnealui poate să fie şeful partidului. Poate că i s-a spus şi lui Grindeanu, lui Tudose, nu ştiu", a declarat liderul PSD.

El a lansat şi ulterior noi atacuri la adresa şefului Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, spunând că acesta avea o practică foarte nocivă - îşi folosea angajaţii pentru a culege informaţii, apoi mergea la Parchete sau la instanţe şi transmitea anumite mesaje.

„Nu am încredere în şeful acestei instituii, domnul Pahonţu, pentru că ştiu că de foarte mulţi ani îşi depşeşte atribuţiile, de foarte mulţi ani foloseşte angajaţi ai acestei instituţii pentru a strânge informaţii. (...) Ce informaţii să culeagă acest om despre un ministru că să-l protejeze? Dimpotrivă, majoritatea miniştrilor cu care am vorbit în ultimul timp, şi nu numai în 2017, ajunseseră la o stare de glumă. Toţi ştiau că ofiţerii SPP trebuie să-i transmită lui Pahonţu unde au fost, ce au făcut. Mie nu mi se pare că poate fi luată ca o glumă. Este foarte grav. Este un viceprim-ministru care a spus-o cu subiect şi predicat. Este un caz în care un demnitar al statului român şi-a asumat. Dar la câţi s-o fi dus acest om? Ca să se implice în ce? Unde scrie în fişa postului că şeful SPP trebuie să se bage în chestiuni politice, în viaţa internă a partidelor, în influenţarea membrilor guvernului?”, a declarat Liviu Dragnea, în 4 februarie, la România TV.

La răndul său, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a cerut ca SPP să fie trecut prin lege în subordinea Ministerului de Interne.