Influencerii politici și campaniile online, în atenția statului. Schimbări pregătite de AEP

Adrian Țuțuianu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Șeful Autorității Electorale Permanente a vorbit, la Interviurile Digi24.ro, despre noile reglementări electorale care ar urma să vizeze și campaniile desfășurate în online, pe marile platforme de socializare, dar și influencerii care promovează candidați politici. Adrian Țuțuianu spune că instituțiile statului au intervenit prea târziu în campania prezidențială din 2024, care a dus ulterior la anularea alegerilor, dar admite și că niciun stat nu are, în prezent, o reglementare completă a campaniilor electorale desfășurate în mediul online.

Președintele AEP își propune mai multe modificări legislative, astfel încât instituția pe care o conduce să nu mai reacționeze doar după producerea unor efecte, ci să poată interveni preventiv.

„Atribuțiile noastre pe zona aceasta vor fi nu doar în timpul campaniilor, ci și în afara perioadelor electorale. În anul 2024 a existat o problemă deosebită în relația cu marile platforme, pentru că au existat două tipuri de atitudine: platforme care nu au răspuns deloc și au spus că nu le interesează, sau platforme care au transmis Biroului Electoral Central că ele consideră că o anumită postare sau promovare reprezintă expresia dreptului la liberă exprimare și nu o manipulare”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Șeful Autorității Electorale Permanente recunoaște că instituțiile statului au intervenit prea târziu în cazul campaniilor desfășurate online în perioada electorală 2024–2025.

„Evident că s-a intervenit prea târziu. Știți câte decizii a emis Biroul Electoral Central? Aproape 3.500. Dar efectul practic a fost neglijabil, pentru că s-a intervenit foarte târziu sau, uneori, platformele au refuzat să pună în aplicare deciziile emise de Biroul Electoral Central. Avem o dificultate, ne consultăm cu toată lumea și încă nu avem un răspuns clar: care ar fi modalitatea cea mai simplă de intervenție în timpul campaniei electorale, astfel încât să existe și un rezultat imediat. Dacă au trecut zece ore de la diseminarea unui material cu conținut fals sau manipulator, intervenția devine inutilă, pentru că efectele s-au produs deja”, a spus acesta pentru Digi24.ro.

Lipsa unor reglementări clare privind campaniile online se resimte la nivel global. România, la fel ca alte state europene, încearcă să găsească noi mecanisme de
supraveghere a spațiului digital. Adrian Țuțuianu admite că, în acest moment, autoritățile nu au instrumentele necesare pentru a controla eficient o campanie online.
„Răspunsul este nu. Nu le are nimeni în Europa. Nu doar România are această problemă, toate statele se confruntă cu ea”, a adăugat Țuțuianu.

Campaniile electorale din 2024 au adus în prim-plan o nouă problemă: influencerii care promovează online candidați sau partide politice și lipsa unor reguli clare privind finanțarea acestor activități.

Zeci de influenceri de pe TikTok au fost acuzați de promovare mascată în favoarea unor candidați sau partide politice, însă în puține cazuri statul a reușit să dovedească existența unor contracte sau plăți.

