Live TV

Însărcinatul cu afaceri al Iranului, convocat la MAE. România protestează ferm faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran

Data publicării:
Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Însărcinatul cu afaceri a.i. al Iranului la Bucureşti, Javad Karimi, a fost convocat, marţi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu”. Totodată, acestuia i s-a transmis „protestul ferm” al României faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum şi faţă de evoluţiile recente din Cipru

„Din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Islamice Iran la Bucureşti, Javad Karimi, a fost convocat astăzi, 3 martie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu”, arată, marți, un comunicat al MAE. 

Potrivit sursei citate, partea română a transmis protestul ferm al României faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum şi faţă de evoluţiile recente din Cipru, subliniind impactul profund negativ asupra securităţii şi stabilităţii regionale, inclusiv asupra securităţii maritime. 

„România face un apel ferm pentru dezescaladarea urgentă a tensiunilor şi pentru protecţia civililor, fiind subliniată prioritatea pe care România o acordă siguranţei propriilor cetăţeni aflaţi în zona de conflict. Partea română a transmis preocuparea profundă pentru încălcarea suveranităţii statelor din regiune care au fost ţinta atacurilor nediscriminatorii ale Iranului şi deplina solidaritate a României cu aceste ţări. În acelaşi timp, a fost transmisă solicitarea constantă a României şi a partenerilor europeni ca Iranul să acţioneze responsabil în privinţa programului nuclear şi a celui de rachete balistice şi să se abţină de la activităţi destabilizatoare în regiune”, adaugă MAE. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Strait of Hormuz
5
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Digi Sport
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jean Castex Aboard French Aircraft Carrier Charles-De-Gaulle - Toulon
Cum se implică Franța în războiul din Orientul Mijlociu: avioane Rafale, portavionul Charles de Gaulle și fregate în Marea Mediterană
oana toiu Radosław Sikorski
Ministrul de Externe Oana Țoiu, discuții cu omologul său în Polonia: Planul de Acțiune bilateral urmează să fie semnat în acest an
U.S.-Ambassador-Darryl-Nirenberg-and-Minister-of-Foreign-Affairs-Oana-Toiu-1
Ambasadorul SUA în România, întâlnire cu ministrul Oana Ţoiu. Administraţia Trump, angajată în securitatea Mării Negre
Oana Țoiu, Radosław Sikorski
Țoiu: Orice escaladare a conflictului din Iran distrage atenția și resursele de la Ucraina. Solicitare de încetare temporară a focului
profimedia-1079574978
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, anunță ministrul de Externe Oana Țoiu
Recomandările redacţiei
vladimir putin
De ce uciderea lui Khamenei i-a adâncit paranoia lui Putin și l-a...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Donald Trump neagă că Israelul...
bancnote de 100 de lei
Schița bugetului pe 2026: instituțiile care vor primi cei mai mulți...
Donald Trump.
Tensiuni între SUA și Europa: Trump critică Marea Britanie și...
Ultimele știri
Cercetători din domeniul autismului, replică la comitetul înființat de RFK Jr pentru această boală: O alternativă pe baze științifice
Israelul anunță că va redeschide „treptat” spațiul aerian național. Când se vor relua zborurile civile și cu ce frecvență
Europa „se află în război cu Iranul”, susține ambasadorul Israelului la UE: „Nu este nevoie să fii atacat cu rachete”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Fanatik.ro
Kader Keita, de la Rapid, a fost reținut de poliție! Comunicatul Brigăzii Rutiere
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Cu cine ar avea o relație Lamine Yamal, după despărțirea de Nicki Nicole. E o vedetă foarte cunoscută
Adevărul
Maria Dinulescu, fosta actriță, dezvăluie că este momentul perfect pentru investiții în Dubai: „Când alții se...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Comunicat de urgență, după fake news-ul din Iran: ”Nu reflectă realitatea”
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii...
Newsweek
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...