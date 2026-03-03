Însărcinatul cu afaceri al Iranului, convocat la MAE. România protestează ferm faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran

Însărcinatul cu afaceri a.i. al Iranului la Bucureşti, Javad Karimi, a fost convocat, marţi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu”. Totodată, acestuia i s-a transmis „protestul ferm” al României faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum şi faţă de evoluţiile recente din Cipru.

„Din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Islamice Iran la Bucureşti, Javad Karimi, a fost convocat astăzi, 3 martie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu”, arată, marți, un comunicat al MAE.

Potrivit sursei citate, partea română a transmis protestul ferm al României faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum şi faţă de evoluţiile recente din Cipru, subliniind impactul profund negativ asupra securităţii şi stabilităţii regionale, inclusiv asupra securităţii maritime.

„România face un apel ferm pentru dezescaladarea urgentă a tensiunilor şi pentru protecţia civililor, fiind subliniată prioritatea pe care România o acordă siguranţei propriilor cetăţeni aflaţi în zona de conflict. Partea română a transmis preocuparea profundă pentru încălcarea suveranităţii statelor din regiune care au fost ţinta atacurilor nediscriminatorii ale Iranului şi deplina solidaritate a României cu aceste ţări. În acelaşi timp, a fost transmisă solicitarea constantă a României şi a partenerilor europeni ca Iranul să acţioneze responsabil în privinţa programului nuclear şi a celui de rachete balistice şi să se abţină de la activităţi destabilizatoare în regiune”, adaugă MAE.

Editor : A.C.