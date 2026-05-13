„Înseamnă să te trezești mort”. Grindeanu îl atacă pe Bolojan după ce INS a anunțat creșterea inflației

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan după ce Institutul Național de Statistică a anunțat creșterea inflației anuale la peste 10% în luna aprilie. Potrivit lui Grindeanu, reforma Guvernului Bolojan a adus trei trimestre consecutive de scădere economică.

„Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan!

Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort...din punct de vedere economic”, a scris Sorin Grindeanu miercuri pe Facebook, anunțând că va organiza o conferință de presă, în care va da „mai multe detalii despre falimentul produs de Bolojan”.

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, conform datelor anunţate miercuri de INS.

Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%.

