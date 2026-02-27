Live TV

Instituțiile statului vor trebui să transmită digital, la ANI, declarațiile privind respectarea restricțiilor pre/post-angajare

BUCURESTI - DEPUTAT USR - SESIZARE PROCUROR SEF DNA - 12 FEB 202
Sediul Agenției Naționale de Integritate, în București. Inquam Photos / George Călin

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă, vineri, introducerea unui mecanism digital strict de control al respectării restricţiilor pre/post-angajare, pentru prevenirea situaţiilor care contravin legii. Declaraţiile se transmit Agenţiei exclusiv în format electronic prin intermediul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a desemna o persoană. 

„În aplicarea prevederilor Legii nr. 189/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, autorităţile introduc un mecanism digital strict de control al respectării restricţiilor pre- şi postangajare în vederea prevenirii conflictelor de interese şi a utilizării informaţiilor sau influenţei dobândite în exercitarea funcţiei, în scopuri private”, anunţă, vineri, ANI, într-un comunicat de presă. 

Potrivit documentului citat, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 148 din 26 februarie 2026, „Procedura de transmitere prin sistemul e-DAI a declaraţiilor referitoare la restricţiile pre- şi postangajare”. 

„Manualul privind transmiterea prin intermediul sistemului e-DAI a declaraţiilor pe propria răspundere referitoare la restricţiile pre- şi postangajare precum şi a notificării, este publicat pe site-ul Agenţiei, în secţiunea GHIDURI ŞI MANUALE  https://integritate.eu/resurse/ghiduri-si-manuale/”, precizează ANI. 

Instituţia anunţă că fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a desemna, prin act administrativ al conducătorului autorităţii/instituţiei, o persoană sau o structură responsabilă, în vederea aplicării prevederilor privind restricţiile pre- şi postangajare. 

Declaraţiile se transmit Agenţiei: 

- exclusiv în format electronic prin intermediul e-DAI; 

- certificate cu semnătură electronică calificată. 

„Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 189/2025 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi/sau interdicţia de a desfăşura activităţi sau stabilirea de limite în desfăşurarea acestora”, mai arată sursa citată. 

