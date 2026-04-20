Institutul Ellie Wiesel, după ce PSD a denunțat „o campanie de sorginte nazistă”: „Holocaustul nu e un subiect de interpretări”

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel a reacționat la comunicatul PSD care anunță că partidul va sesiza CNCD şi Parchetul cu privire la campania “de sorginte nazistă” împotriva membrilor săi, acuzând partidul de „victimizare” și subliniind că Holocaustul „nu reprezintă un subiect pentru interpretări”.

PSD a anunţat, luni, că va sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Parchetul în legătură cu ceea ce numeşte o campanie “de sorginte nazistă” îndreptată împotriva membrilor şi simpatizanţilor săi. Sunt acuzate “tehnici de dezumanizare” folosite de Goebbels, în timpul Holocaustului.

„Față de comunicatul PSD, în care citim o falsă victimizare, exprimăm următorul punct de vedere: Holocaustul nu reprezintă un subiect pentru interpretări, dialog, competiții sau lupte politice înfierbintate. El a fost o realitate tragică a celui de-al Doilea Război Mondial, când ideologia fascistă și nazistă au dus la politici de exterminare în masă a unor comunități întregi de evrei și romi pe criterii etnice sau rasiale. Iată de ce, Institutul "Elie Wiesel" atrage atenția că folosirea, astăzi, a unor mesaje politice care fac apel în mod direct la comparații cu Holocaustul nu numai că minimalizează semnificația umană a tragediei de acum mai bine de 80 de ani, dar deformează și realitatea politică internă actuală care funcționează pe baza principiilor democrației parlamentare și a statului de drept. Prin urmare, solicităm abținerea actorilor politici de la comparații care dăunează grav spiritului istoriei”, se arată în comunicatul institutului, postat în pagina de Facebook a acestuia.

