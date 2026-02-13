Live TV

Întâlnire între Andrei Muraru și ambasadorul desemnat al SUA în România, Darryl Nirenberg

Data actualizării: Data publicării:
ambasadori2

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, l-a primit pe Excelența Sa Darryl Nirenberg, Ambasadorul desemnat al SUA în România, pentru un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun, anunță Ambasada României din SUA pe contul de Facebook.

Întrevederea a permis armonizarea agendelor în cadrul Parteneriatului Strategic și a reconfirmat angajamentul comun pentru un dialog bilateral susținut.

“Am avut o discuție foarte bună și directă cu ambasadorul Nirenberg despre ce avem de făcut împreună în următorii ani. În noua configurație geopolitică, relația România-SUA este solidă și orientată spre rezultate concrete. Sunt convins că mandatul său va aduce un plus de dinamism în proiectele importante pentru ambele țări în următorii trei ani”, a declarat Ambasadorul Muraru.

Ambasadorul Andrei Muraru i-a transmis Ambasadorului desemnat Nirenberg urările sale de succes pentru viitorul mandat în România, exprimându-și totodată încrederea în continuarea colaborării strânse bilaterale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
tanczos barna
3
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
centrala pe carbune
4
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
loto numere
5
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ghețarul Thwaites din Antarctica
Arctica, punct strategic pentru securitatea lumii. Ce pregătește Rusia în Nordul Îndepărtat: „Forțele aeriene și maritime sunt intacte”
Donald Trump
Trump vine cu o nouă explicație pentru videoclipul rasist cu soții Obama: „Era deja viral”. Niciun angajat nu va fi sancționat
Marco Rubio
Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: „Cred că europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem împreună”
putin rade
Cei mai populari lideri mondiali în rândul publicului american. Zelenski este pe prima poziție. Pe ce loc se află Vladimir Putin
Mark Rutte și Donald Trump
Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico
Recomandările redacţiei
ID333752_INQUAM_Photos_Cosmin_Enache
Incendiu puternic în Sectorul 6 al Capitalei: o femeie a murit, altă...
inflatie cos de cumparaturi si bani
Când devine recesiunea tehnică o „recesiune reală” și ce înseamnă...
martisor in forma de trifoi cu 4 foi, pe o frunza verde
Comuna care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor. Primar...
Lukoil
Guvernul Bolojan a instituit „supravegherea extinsă” asupra grupului...
Ultimele știri
Două persoane au fost reținute după ce ar fi furat 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat în Fundulea
România cumpără singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova: Giurgiulești
Bolojan: „Băieţii deştepţi ne-au blocat sistemul energetic”. Premierul cere Autorității de Reglementare să schimbe regulile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la...
Fanatik.ro
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4...
Adevărul
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani. Scenariile a aproape 450 de experți internaționali
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Poliția, comunicat oficial despre Mihai Stoica, a doua zi după Universitatea Craiova - FCSB
Pro FM
Thalia, trup de zeiță într-o rochie super mulată, cu un decolteu amplu, realizată de o româncă. Cât costă...
Film Now
Brendan Fraser şi Rachel Weisz revin cu "Mumia 4". A fost anunțată dată când filmul intră în cinematografe
Adevarul
„Capcana cu miere”. Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Contracandidatul...
Newsweek
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Gestul făcut de soția lui James Van Der Beek la scurt timp după moartea lui. Prietenii lor se tem că e...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online