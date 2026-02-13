Întâlnire între Andrei Muraru și ambasadorul desemnat al SUA în România, Darryl Nirenberg

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, l-a primit pe Excelența Sa Darryl Nirenberg, Ambasadorul desemnat al SUA în România, pentru un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun, anunță Ambasada României din SUA pe contul de Facebook.

Întrevederea a permis armonizarea agendelor în cadrul Parteneriatului Strategic și a reconfirmat angajamentul comun pentru un dialog bilateral susținut.

“Am avut o discuție foarte bună și directă cu ambasadorul Nirenberg despre ce avem de făcut împreună în următorii ani. În noua configurație geopolitică, relația România-SUA este solidă și orientată spre rezultate concrete. Sunt convins că mandatul său va aduce un plus de dinamism în proiectele importante pentru ambele țări în următorii trei ani”, a declarat Ambasadorul Muraru.

Ambasadorul Andrei Muraru i-a transmis Ambasadorului desemnat Nirenberg urările sale de succes pentru viitorul mandat în România, exprimându-și totodată încrederea în continuarea colaborării strânse bilaterale.

Editor : Sebastian Eduard