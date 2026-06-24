Întâlnire PNL-USR-UDMR. Dominic Fritz a propus un Guvern minoritar prin rotație: PSD să preia mandatul de la anul (surse)

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit în această dimineață pentru a discuta variantele de guvernare aflate pe masă, au declarat surse politice pentru digi24.ro. Deși PNL, USR și UDMR au vorbit public despre o coaliție comună, fără social-democrați, lipsa unei majorități parlamentare rămâne principalul obstacol. Dacă planul nu se concretizează, PNL și UDMR ar fi dispuse să paseze întreaga responsabilitate la PSD, care să formeze un guvern monocolor. USR se opune.

Nou scenariu: Guvern minoritar prin rotație

ACTUALIZARE 12:30 Potrivit surselor Digi24.ro, Dominic Fritz le-a propus lui Ilie Bolojan și Kelemen Hunor varianta unui Guvern minoritar rotativ. Mai exact, o înțelegere cu social-democrații pentru a fi învestit un Executiv PNL-USR-UDMR până în 2027, iar de la anul PSD să preia mandatul până în 2028.

Știrea inițială

Atât Ilie Bolojan, cât și Kelemen Hunor și Dominic Fritz ar vrea un Guvern PNL-USR-UDMR. Calculele se complică în cazul în care un astfel de scenariu nu se concretizează. Asta pentru că PNL și UDMR ar fi de acord să voteze inclusiv pentru un Guvern PSD, în timp ce USR se opune.

PNL a transmis deja public că are pe masă două variante: să paseze reponsabilitatea guvernării către social-democrați, care să formeze un Guvern minoritar monocolor, sau să pună bazele unei coaliții PNL-USR-UDMR, alături de minorități.

După consultările de la Cotroceni, Kelemen Hunor a declarat că i-a transmis președintelui Nicușor Dan trei variante: Guvern minoritar PNL-USR-UDMR, Guvern monocolor PSD sau un Executiv alături de PNL și PSD, dar fără USR.

USR nu vrea să voteze un Guvern PSD

Reprezentanții USR nu sunt însă de acord și cu varianta votării unui Guvern PSD. „Eu cred că un guvern se poate construi în jurul USR, PNL și UDMR. (...) USR n-ar vota un guvern PSD care să conțină PSD. Noi deja am decis acest lucru”, a declarat Radu Mihaiu, vicepreședintele USR, marți la Digi24.

Ce calcule își fac social-democrații

Potrivit informațiilor digi24.ro, social-democrații își fac calculele pentru un Guvern minoritar PSD, însă nu vor să mai facă înțelegeri cu Ilie Bolojan și, dacă se va ajunge la un astfel de Executiv, vor vrea „autonomie totală pe programul de guvernare”.

Aceștia nu exclud însă posibile discuții cu PNL sau UDMR privind conturarea unei majorități care să sprijine noul Executiv. „Nu vom mai negocia nicio măsură și nu mai acceptăm pacturi în afară de PNRR, OCDE sau SAFE”, susțin voci din partid.

Și Sorin Grindeanu a declarat marți, după consultările de la Cotroceni, că partidul său își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier, precizând că un nou guvern trebuie să intre rapid în funcție.

Citește și: Ce variantă de Guvern o vede ca cea mai probabilă Kelemen Hunor: „Aşa am simţit eu din discuţiile de până acum”