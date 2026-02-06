Live TV

intalnire guvern sindicate patronate la sediul guvernului
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre măsurile de relansare economică. Foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor vineri, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre măsurile de relansare economică. La finalul ședinței, reprezentanții mediului de afaceri au declarat că efectele sunt limitate, iar măsurile de relansare nu ar ajunge, de fapt, decât la un număr restrâns de IMM-uri.

Președintele Confederației patronale Concordia, Dan Șucu, a declarat la finalul întâlnirii cu Ilie Bolojan că mediul de afaceri resimte „mugurii unei crize”, care este legată de felul în care sunt cheltuiți banii publici.

„În privat, nu premiem încercarea, ci reușita”

„Dacă vorbim de principii, nu se poate discuta despre relansare economică fără să discutăm despre responsabilitate fiscal-bugetară. Asta înseamnă, foarte clar, că sunt foarte multe industrii care simt mugurii unei crize. O criză pe care o resimțim și care nu este importată, precum cea din 2009, ci vine din interior, legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public.

Pleacă de la o birocratizare excesivă a României, cu un cost mare. Se discută despre micșorarea acestor costuri de funcționare ale statului român. Vedem, în momentul de față, foarte multe proiecte și declarații, dar extrem de puține rezultate.

În mediul privat, noi nu premiem niciodată încercarea, ci reușita. Sperăm să vedem pași serioși și în această direcție”, a declarat Dan Șucu.

De cealaltă parte, Florin Jianu, președintele IMM România, susține că măsurile propuse de actuala Coaliție nu ajung la un număr mare de întreprinderi

„A fost o discuție utilă. E bine că vorbim despre relansare economică. E cam mult spus «relansare economică» în momentul în care, pentru mediul de afaceri, mă refer la IMM-uri, pui în programe 0,01% din PIB. Adică 2,2 miliarde de euro cumulat, raportat la un PIB de 375 de miliarde.

Semnalul este bun, că se discută despre relansare economică, însă impactul este limitat. Termenul este cam larg folosit, pentru că nu ai cifre mari. Nu atingi zeci de mii de IMM-uri prin aceste măsuri. Pentru IMM-uri, dacă se ating 200–300 de companii din programele prezentate astăzi de către Ministerul de Finanțe, este mult”, spus acesta. 

Citește și: Ministrul Finanțelor, după întâlnirea cu sindicatele și patronatele: „Statul trebuie să fie un facilitator, nu un obstacol”

Vouchere de vacanță de 800 de lei

Florin Jianu a mai declarat că, în cadrul discuțiilor cu ministrul Finanțelor, a fost propusă varianta voucherelor de vacanță de 800 de lei, fără obligativitatea ca beneficiarul să contribuie cu încă 800 de lei:

„Un aspect important, Ministerul Economiei propune vouchere de vacanță de 800 de lei fără să mai fie obligatorie cheltuiala de 800 de lei din partea beneficiarului”.

Editor : A.G.

