Întâlnire PNL - USR înainte de consultările de la Cotroceni

Conducerile grupurilor parlamentare PNL și USR se reunesc în ședință azi, la ora 16:00, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

PNL și USR au semnat recent un acord prin care au stabilit că vor acționa coordonat în criza politică declanșată prin moțiunea de cenzură care a răsturnat Guvernul Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că va chema partidele la consultări oficial joi sau luni, în vederea găsirii unei soluții pentru viitorul guvern.

„Cu titlu general, solicitarea mea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni pentru oricare dintre propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are negociată o majoritate. Așa cum văd din discuțiile preliminare, dacă partidele – și mă aștept să își păstreze opțiunile expuse în spațiul public – de fapt variante de Guvern cu majoritate în Parlament sunt puține. Și eu nu o să fac experimente, să propun premier și să vedem dacă există sau nu majoritate. Vreau să obținem o propunere de premier, bineînțeles cu programe, care să strângă o majoritate în Parlament”, a declarat Nicușor Dan.

