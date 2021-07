Alegerile interne din PNL continuă, la fel ca și competiția pentru șefia partidului. La Cluj, premierul Florin Cîțu a făcut o demonstrație de forță. S-a înconjurat de susținători, pe scenă, sub ochii lui Ludovic Orban. Pentru a atrage simpatia liberalilor, liderul PNL a povestit cum pe scena unde a avut loc evenimentul de partid a cântat, în 1987, într-o trupă rock, la chitară bass. Primarul Clujului, Emil Boc, susținător al lui Florin Cîțu, i-a reproșat lui Ludovic Orban că “un prefect de la PNL tot am fi meritat”.

Florin Cîțu: "Am spus că vreau să guvernăm și sunt sigur că vom guverna România pentru cel puțin 8 ani de zile. Mulți s-au uitat la mine – «iarăși începe Cîțu cu optimismul lui». Să știți că nu sunt. Din contră, lucrurile sunt calculate. Avem, până în 2028, de investit în România.

Am pornit la acest drum, în această competiție, cu doi sau trei oameni lângă mine. Așa am lucrat toată viața. Am început cu puțini oameni lângă mine și am construit echipe în sectorul privat sau în administrație. Așa fac și aici, acum. Construiesc o echipă, care veți vedea în final că o să fie echipa PNL. Dar astăzi, este momentul să vă arăt cât am construit, de unde am început și cât am construit până acum. Am început cu domnul Emil Boc. Vă rog, haideți pe scenă.

Sectorul 2, doamna președinte ales Monica Anisie, Sectorul 4 - Pavel Popescu, președinte ales. Candidatul acestei echipe la președinția PNL București, primarul Sectorului 6 și președintele PNL Sector 6 - Ciprian Ciucu și viceprimarul Municipiului București, Stelian Bujduveanu".

Ludovic Orban: "Această scenă îmi trezește amintiri. În 1987 cred că era, eram într-o trupă rock, la chitară bass. Eu chiar am cântat într-o trupă rock și am fost prezent pe această scenă.

Până la congres mai avem ceva vreme. Fiți convinși că îmi voi prezenta și eu echipa și cu siguranță voi ajunge și la Cluj cu echipa mea.

Credeți-mă când vă spun că nu a existat solicitare din partea domnului președinte Buda, domnului primar Emil Boc. Fac numai o paranteză. Pe finalul guvernării a fost aprobată o Hotărâre de Guvern care a făcut posibilă includerea în PNRR a investiției de metrou și domnul primar Boc știe foarte bine de chestiunea asta. Am încercat să nu rămân dator cu nimic față de dvs, stimații mei colegi, fiindcă vă apreciez, vă respect".

Emil Boc: "Domnule președinte Orban, monsieur president, domnule președinte Orban, un prefect de la PNL tot am fi meritat".

Aceștia au participat la Comitetul de Coordonare Județean în cadrul căruia a fost ales noul Birou Politic Județean al PNL Cluj.

Editor : Alexandru Costea