INTERVIU. Remus Pricopie, rectorul SNSPA: Legionarii făceau propagandă politică în școli la fel cum face astăzi AUR

Liderii AUR au declanșat un război împotriva profesorilor de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Luni, 2 octombrie, reprezentanți ai partidului AUR au împărțit pliante studenților de la SNSPA prin care îi îndemna să se lase de facultate și să intre în partid. Informația a fost făcută publică chiar de conducerea SNSPA. Rectorul acestei instituții, Remus Pricopie îl acuză pe George Simion de atacuri „legionaro-fasciste” la adresa universităților. Într-un interviu acordat digi24.ro, Remus Pricopie explică cum s-a născut conflictul dintre AUR și SNSPA și care sunt argumentele pentru care el și colegii săi consideră că liderii AUR fac parte din mașinăria de propagandă a Kremlinului.

Reporter: Care este explicația dvs pentru gestul celor de la AUR de a împărți pliante la instituția pe care o conduceți?

Remus Pricopie: Atacurile celor de la AUR asupra colegilor din SNSPA sunt mai vechi. Ele există cumva în spațiul public și ele sunt răspândite în timp.. Avem colege și colegi care au făcut diverse studii, inclusiv pe fake news și modalitatea de răspândire a narativului Kremlinului în spațiul media românesc. Aceste colege au fost atacate pe diferite formule, inclusiv domnul Piperea le-a dat în judecată. Ei încearcă să descurajeze sau să blocheze efectiv profesorii universitari să-și facă treaba. Când ești profesor de comunicare publică sau de științe politice evident că analizezi ce se întâmplă în spațiul public. Nu analizezi chestiuni abstracte. Și când stabilești într-un articol sau într-un raport anumite direcții, anumite trenduri, mai ales când vorbim de propaganda rusă, normal că se crează reacții din partea celor care fac parte din mașinăria propagandei rusești.

Rep: Ce legătură are propaganda rusă cu partidul AUR? Puteți să ne explicați?

RP: Exact în aceste studii sau în diverse ieșiri publice sau articole ale colegilor mei se explică cum narativul Kremlinului este preluat de mulți reprezentanți ai partidului AUR. Aceasta este prima idee. A doua, să ne aducem aminte, e lista cu acei intelectuali care ar trebui condamnați la moarte pentru că trădează țara. Profesori din SNSPA erau pe acea listă. Din păcate, deși s-a depus o plângere în acest sens, nu cunosc ca instituțiile statului să-și fi făcut treaba. Apoi, există o serie de articole în care eu, într-o manieră serioasă, academică, am încercat să explic de ce AUR face parte din rețeaua de partide pe care Kremlinul le manipulează, ca să zic așa, într-o anumită direcție. Și, nu în ultimul rând, este intervenția mea, nu a SNSPA, legată de validarea pe care într-un fel, din păcate, ambasadorul Israelului a făcut-o în raport cu liderul AUR prin acea vizită care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni. Iar din acel moment au început tot felul de ieșiri publice, atacuri la persoană, la adresa instituției. Duminică seara președintele AUR a anunțat că va veni la SNSPA. Deci nu era o surprză pentru mine. Că aduce flyere sau nu aduce, nu aveam de unde să știu ce va face Simion, dar, oricum, cunoscându-i stilul de scandal și de circ, ne-am gândit că va fi în aceeași formulă. În acel moment, eu am informat colegii de la SNSPA și le-am spus că în spațiul academic accesul este liber. Deci, în nici un moment nu ne-am pus problema să le restricționăm accesul. Sigur, în funcție de ce urmau ei să facă în spațiul academic, noi am stabilit cum procedăm. Și le-am explicat colegilor meu că în momentul în care încep să împartă materiale sau să aibă mesaje politice să li se spună civilizat că se încalcă mai multe legi, una dintre ele fiind legea educației. Care lege, de când e lumea, a precizat întotdeauna foarte clar că nu se face politică în școală.

Rep: Putem vorbi oare de un război între instituția pe care o reprezentați și un partid politic?

RP: SNSPA nu este în război cu nimeni. SNSPA nu face ceva în mod special în raport cu AUR.

Rep: Da, dar liderii SNSPA, între care și dvs, vorbiți totuși într-un fel anume despre unii lideri politici, care, la rândul lor, iată, răspund.

RP: Ce înseamnă într-un fel anume?

Rep: I-ați catalogat: fasciști sau legionari. Ei neagă că ar fi legionari sau fasciști. De aceea vă întreb.

RP: Este datoria unui medic, când te duci la un medic, să îți spună ce boală ai? Este! Este datoria unui profesor să-ți spună că lucrurile pe care le fac cei de la AUR au mai fost făcute în urmă cu 80 de ani de legionari? Eu sunt profesor. Eu nu pot să ignor sau să mint. Legionarii făceau propagandă politică în liceele din București și la Facultatea de Filosofie de la Universitatea București. Și atacau profesorii universitari din acea perioadă sau profesorii de liceu care îndrăzneau să aibă vreun comentariu la adresa instrumentelor politice pe care le foloseau legionarii atunci. Cel mai cunoscut caz este al lui Iorga, dar au fost și alții. Se duceau în sălile așa cum ieri cei de la AUR au intrat în sălile de clasă și încercau să spună că această școală nu e bună, veniți la noi la AUR. Același mesaj era în perioada legionarilor, în 39-40. Punctul maxim a fost în toamna anului 1940. Deci eu nu îi etichetez că am eu o problemă cu ei. Eu îmi fac datoria de profesor să le spun studenților și opiniei publice că aceste lucruri se repetă, se întâmplă. Eu îmi fac datoria de profesor de comunicare să spun că, din păcate, Moscova și-a construit canale de comunicare publică peste tot, inclusiv în România. Sigur, sunt unii profesori care spun că “ce-i treaba mea, eu sunt plătit să merg la oră, să predau și să plec”. Îi pare rău! Eu am facultate de profesor la bază și profesorul are mult mai multe responsabilități decât să predea și să susțină un examen.

Rep: Domnul Simion vă acuză pe dvs , dar și domnului Pârvulescu, că sunteți partizani. Spune că ați făcut parte dintr-o structură politică ca membru al guvernului.

RP: Una dintre tehnicile de manipulare folosite de extremiști și de legionari și de regimurile totalitare este minciuna. Adevărul pur și simplu nu contează. De exemplu, un vicepreședinte (sau nici nu știu ce e) a spus despre mine că sunt penal și că am scăpat ca urmare a modificărilor legislative privind amnistia. Nu pot să fi amnistiat dacă tu nu ai avut niciodată un dosar penal. Am înțeles că (George Simion - nr) a precizat că sunt șeful de campanie al domnului Mircea Geoană. Nu sunt șeful de campanie al nimănui. Dacă vreodată am de gând să joc politic o să aflați de la mine, nu de la George Simion. Nu am candidat niciodată, am fost ministru tehnocrat. Mi s-a propus să intru în partid, mi s-a propus să candidez la Parlament, am declinat.

Rep: Aș vrea să insist pe informația cu Mircea Geoană. Aveți vreo legătură de intenție măcar cu o eventuală candidatură a lui Mircea Geoană?

RP: Nici măcar de intenție. Dvs înregistrați acum un interviu, el va rămâne pe site-ul dvs și eu vă spun că nu am nicio treabă. În primul rând pentru că eu cel puțin nu știu ca domnul Mircea Geoană să fi anunțat că vrea să candideze. În al doilea rând, eu sunt rectorul unui universități. Eu am ieșit public și am criticat rectorii care fac politică în același timp. Deci eu nu am cum să fiu rector și să fac politică în același timp. Dacă vreodată voi intra în vreo campanie, îmi dau demisia din funcția de rector. Veți știi chestiunea asta. Dar nu intenționez să fac acest lucru. Și sub nicio formă nu mă veți vedea șef de campanie sau susținător al vreunui candidat la alegerile prezidențiale de anul viitor.

Rep: A mai spus domnul Simion că sunteți un om al sistemului.

RP: E foarte interesant că se pun etichete. Ce înseamnă om al sistemului? Lucrez cu serviciile, ca să dau eu răspunsul? Nu! Am lucrat vreodată? Nu! Părinții mei au lucrat vreodată? Nu! Am avut părinți și bunici urmăriți de Securitate. Am grade în servicii? Nu! Atunci ce înseamnă om al sistemului? Faptul că George Maior este profesor la SNSPA și a fost șeful serviciului de informații nu înseamnă că ești om al sistemului.

Rep: Veți face plângere la parchet de pe urma gestului cu pliantele al celor de la AUR. La ce vă gândiți concret?

RP: Eu am destul de mulți ani de experiență și știu că înainte de a vorbi trebui să fii sigur că ceea ce vorbești este corect. Prin urmare, ieri, în declarația pe care am făcut-o, am precizat foarte clar că vom analiza ceea ce se întâmplă. Azi, în acest moment, când noi vorbim vom analiza situația. Trebuie să ne uităm în lege. Din păcate, să știți că legea e făcută oarecum șchiop, pentru că se spune că nu ai voie să faci propagandă politică în școli, dar nu spune care este pedeapsa. Deci va trebui să ne uităm nu numai în legea educației, va trebui să ne uităm și în legea partidelor și în Codul Penal. Există un Departament Juridic al SNSPA care analizează toate aceste situații. În final, în funcție de legislația pe care o avem, vom decide dacă ne adresăm procuraturii sau altor instanțe care ar putea să penalizeze astfel de comportamente. Ce pot să vă confirma azi e că se lucrează foarte serios. Se caută inclusiv pe camerele de luat vederi pe care le avem în instituție pentru a demonstra că a existat pur și simplu un commando politic în toată această operațiune. Simion a confirmat ieri că a încălcat legea și confirmă toate aceste acțiuni. Eu întreb următorul lucru: cum poate un președinte parlamentar să spună cu atâta lejeritate că da, noi încălcăm legea? Am informații și mi-au dat directori de școală cu scrisori și alte acțiuni similare desfășurate în alte unități de învățământ, licee în principal. Deci, haideți să vedem de ce trecem într-o lege că nu ai ai voie să faci propagandă în școli, dar un șef de partid spune că face. Ați folosit cuvântul război. Să știți că nu este războiul SNSPA cu AUR. Este războiul lui AUR cu țara. În general, pentru AUR legea nu contează. Ei spun că sunt altfel, iar argumentele pe care ni le prezintă că sunt altfel sunt acelea că pe unde se duc găsesc modalități de a încălca legea.

Cine este Remus Pricopie

Remus Pricopie (53 de ani) este profesor universitar, doctor în științe politice și rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. A urmat cursurile și specializările Universității din București, Școlii Naționale de Studii Politice și Administrativ,, Universității din Liege, Universității ”George Washington” , Universității Statului New York, Buffalo, Universității din Boston, Universității Harvard, nstitutului de Educație - Universitatea din Londra, Universității din Graz. A fost ministru al Educației în Guvernul condus de Victor Ponta, în perioada 2012-2014. Actualmente este profesor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA.

Ce spunea AUR în pliantele date studenților SNSPA

Liderul AUR, George Simion, a confirmat pentru Digi24 că pliantele împrțite luni studenților la SNSPA aparțin formațiunii pe care o conduce și nu se dezice de conținutul acestora. "Au și sigla AUR pe ele. Suntem de acord cu ceea ce scrie în ele 100%. Nu este treaba rectorilor și a decanilor să facă partizanat politic", a declarat Simion.