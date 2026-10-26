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Intotero a vizitat barajele Paltinu şi Măneciu: Problemele nu se rezolvă prin căutarea vinovaţilor, ci prin asumarea unor soluţii

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lac paltinu
Lacul Paltinu. Foto: Captură video Digi24
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Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a vizitat, luni, barajele Paltinu şi Măneciu, alături de reprezentanţii instituţiilor responsabile de gestionarea acumulării şi de alimentarea cu apă a populaţiei. „Prioritatea mea este ca oamenii să nu mai rămână fără apă / Este esenţial să îi aducem la aceeaşi masă pe toţi cei implicaţi”, a transmis ministrul Mediului, anunţând că a fost constituit un grup de lcuru care să caute soluţii.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Natalia Intotero, s-a aflat, luni, la barajele Paltinu şi Măneciu, pentru o întâlnire de lucru cu reprezentanţii instituţiilor responsabile de gestionarea acumulării şi de alimentarea cu apă a populaţiei.

„Prioritatea mea este ca oamenii să nu mai rămână fără apă. Pentru a preveni repetarea unei asemenea situaţii, este esenţial să îi aducem la aceeaşi masă pe toţi cei implicaţi: autorităţi, specialişti, operatori şi reprezentanţi ai mediului academic. Avem nevoie de dialog, de colaborare şi, mai ales, de responsabilitate. Problemele nu se rezolvă prin căutarea vinovaţilor, ci prin asumarea unor soluţii concrete, cu termene clare şi responsabilităţi bine stabilite. Am încredere în profesionişti şi cred că doar lucrând împreună putem construi soluţii durabile, care să le ofere oamenilor siguranţa că nu vor mai trece printr-o asemenea criză”, a declarat ministrul Natalia Intotero.

La întâlnire au participat preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, experţi din cadrul ministerului, din mediul academic, societate civilă, precum şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale Apele Române, Administraţiei Bazinale de Apă Buzău–Ialomiţa, Instituţiei Prefectului – Judeţul Prahova, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, Exploatării Sistem Zonal Prahova şi ai Hidro Prahova.

În urma întâlnirii, s-a decis constituirea unui grup de lucru interinstituţional, care va stabili calendarul intervenţiilor, cu termene şi responsabilităţi clare, şi va prezenta, peste două săptămâni, primul raport privind stadiul lucrărilor realizate şi intervenţiile necesare.

„Siguranţa alimentării cu apă a populaţiei trebuie să fie mai presus de orice. Iar pentru aceasta avem nevoie de instituţii care colaborează, de specialişti ascultaţi şi de respect pentru oamenii care, prin munca lor, au grijă de această resursă vitală”, au transmis reprezentanţii ministerului.

În 2025, lucrările de la Barajul Paltinu au lăsat fără apă potabilă peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Editor : B.E.

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