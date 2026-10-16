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Într-un interviu pentru Bloomberg, Nicușor Dan spune care e cel mai mare atu al României în relația cu SUA

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donald trump da noroc cu nicusor dan
Președintele Nicușor Dan s-a salutat cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO de la Haga. Foto: Presidency.ro
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Din articol
Despre provocările Rusiei „Trebuie să rezolvăm problema Ucrainei”

Președintele Nicușor Dan a vorbit vineri, într-un interviu pentru Bloomberg, despre relația României cu Statele Unite, într-un context tensionat privind războaiele din Ucraina și Iran. Șeful statului a subliniat că „avem o foarte bună relație strategică” cu Washingtonul, având în vedere că țara noastră poate ajuta SUA „să proiecteze forță spre alte părți din lume”.

Întrebat despre relația României cu SUA și ajutorul acordat de țara noastră în războiul împotriva Iranului, Nicușor Dan a răspuns:

„Sunt foarte bune (n.r. relațiile cu SUA). Avem un parteneriat strategic de lungă durată, cu beneficii pentru ambele părți. Avem cea mai mare bază la Marea Neagră și având acea bază Statele Unite sunt interesate să proiecteze forță spre alte părți din lume, cum ar fi Orientul Mijlociu. Deci avem o foarte bună relație strategică.”

Și șeful NATO, Mark Rutte, a lăudat efortul României de a sprijini SUA, într-un interviu pentru Fox News, pentru a evidenția sprijinul oferit de statele europene armatei americane.

„Dacă e să luăm drept exemplu Italia, 500 de avioane americane au decolat din baza americane din Italia pentru a participa la Operațiunea Furie Epică. Este un număr uriaș. Dacă privim către toată Europa, în ansamblu, este vorba de undeva între patru-cinci mii de zboruri. Într-o țară precum România, capitala sa, București, a trebuit să reducă numărul de zboruri comerciale, pentru că americanii au trebuit să folosească aeroportul pentru instalațiile destinate avioanelor-cisternă. S-au întâmplat toate aceste lucruri”, spunea și Mark Rutte.

Despre provocările Rusiei

În cadrul interviului, Nicușor Dan a vorbit și despre cele mai recente provocări ale Rusiei. Întrebat în ce condiții ar putea declanșa România Articolul 4 al NATO, șeful statului a evitat să dea un răspuns direct.

„Presiunea din partea Rusiei crește, nu doar acele evenimente, ci toate cele întâmplate în Europa, în Estonia, în regiunea baltică. Rusia încearcă să crească tensiunea între societățile europene și răspunsul nostru trebuie să fie să continuăm susținerea pentru Ucraina”, a declarat el.

Totodată, în contextul atacurilor rusești din Marea Neagră, Nicușor Dan a fost întrebat ce i-a cerut șefului NATO, Mark Rutte.

„Suntem în aceeași situație în care am fost anul trecut când am avut sute de drone la Dunăre și acum le vedem la țărm. Anul trecut, prin NATO, suntem implicați și în programul SAFE, avem miliarde de euro de investiți în echipamente miliare. Anul trecut, am cerut aliaților, înainte ca toate echipamentele să ajungă în România, să ne ajute cu niște capabilități militare astfel încât să combatem atacurile. Vom face același lucru și acum, până când vom avea echipamentele pe care le-am contractat prin SAFE”, a răspuns el.

Nicușor Dan a precizat că „în acest moment, nu putem spune tehnic că dronele sunt rusești”. 

„Ce putem spune e că am avut sute de drone aeriene care au intrat pe teritoriul României, putem spune despre mare parte dintre ele că sunt rusești. Pentru că avem bucăți din ele care conțin componente rusești. Drone care, în timpul războiului au fost deviate pe teritoriul României. Dar, ce putem spune despre drona care a venit pe apă este că atacă un Coridor naval folosit de ucraineni pentru a transporta mărfuri spre Bosfor si spre alte părți ale lumii. E un coridor folosit de ucraineni, si nu existp vreun motiv să fie atacat de altcineva”, a adăugat președintele.

„Trebuie să rezolvăm problema Ucrainei”

Întrebat ce pot face europenii pentru a-l ajuta pe Volodimir Zelenski, după recentele tensiuni dintre președintele ucrainean și Donald Trump, Nicușor Dan a spus:

„În primul rând vom continua să facem ceea ce facem deja și semnalul pe care trebuie să îl dăm lumii este că suntem dispuși să susținem Ucraina până la finalul războiului. Și apoi pentru reconstrucție. Vom avea o discuție cu președintele Zelenski, ca de obicei. El ne va spune care sunt problemele pe care le întâmpină iarna, problemele energetice, finanțarea. Vom continua să îl susținem”.

În contextul în care și România are probleme cu bugetul, Nicușor Dan a subliniat că Ucraina reprezintă o problemă de securitate și trebuie rezolvată.

„Am primit aceeași întrebare anul trecut. Și am reușit să o rezolvam. Ucraina este o chestiune de securitate, nu o chestiune de drept internațional. E o chestiune care tine de propria securitate a Ucrainei. Trebuie să lucrăm ca sa rezolvăm problema, am avut discuții lungi anul trecut, dar sunt sigur că vom ajunge acolo”, a declarat el.

 

 

Editor : C.L.B.

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