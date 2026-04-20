Video Intrăm în criză politică? PSD decide, astăzi, dacă îi retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan. Ședințe de urgență la PNL și USR

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos
Ședințe și la PNL și USR Ultimatumul pentru Bolojan: să demisioneze în 3 zile Planul PNL dacă miniștrii PSD demisionează Bolojan: Nu demisionez Grindeanu: E timpul deratizării de primăvară Decizia PSD, promisă încă din decembrie

„Vom avea o nouă realitate politică de luni“, promitea săptămâna trecută Sorin Grindeanu, în contextul în care PSD decide în această seară, de la ora 17:00, dacă îl forțează pe Ilie Bolojan să demisioneze de la vârful Guvernului, prin retragerea sprijinului politic. În paralel, vor fi ședințe și la PNL și USR. Ambele formațiuni au făcut front comun împotriva social-democraților, anunțând deja că nu vor mai accepta o Coaliție cu aceștia dacă vor provoca o criză politică. 

Aproximativ 5.000 de membri ai PSD, printre care parlamentari, șefi ai filialelor din țară și aleși locali, vor decide, de la ora 17:00, ce se întâmplă cu guvernarea, într-o ședință care va avea loc la Palatul Parlamentului. Doar 200 de membri vor fi prezenți fizic la consultare, restul participând prin videoconferință.

Liderii PSD au stabilit inclusiv o strategie pentru „marele anunț” - decizia privind guvernarea va fi comunicată în prime-time, adică momentul de maximă audiență, în jurul orei 19:00.

O singură întrebare le va fi adresată social-democraților, iar potrivit surselor Digi24.ro cel mai probabil va fi legată de retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

„Sunteți de acord ca PSD să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”, este una dintre variantele luate în calcul.

Cu alte cuvinte, PSD intenționează să îl determine pe premier să demisioneze prin retragerea sprijinului politic. De asemenea, discuțiile social-democraților se vor concentra doar pe debarcarea premierului, nu și pe înlăturarea USR de la guvernare. Asta deși liderii PSD înaintaseră în spațiul public inclusiv ideea că nu mai pot guverna alături de partidul lui Dominic Fritz.

Ședințe și la PNL și USR

În paralel cu ședința PSD, se vor pregăti deciziile politice și la PNL și USR. Cele două formațiuni vor avea ședințe chiar în timp ce social-democrații votează soarta premierului. 

Conducerea PNL se va reuni de la ora 18:00, la sediul central al partidului, în timp ce USR cel mai probabil în jurul orei 18:30, la Vila Lac. 

În urmă cu trei săptămâni, PNL și USR au făcut front comun și au decis că dacă PSD va crea o criză politică, nu vor mai face pe viitor Coaliție cu social-democrații. Dacă cele două formațiuni își vor ține promisiunea, crearea unei majorități parlamentare care să formeze un viitor Guvern va fi tot mai dificilă.

Ultimatumul pentru Bolojan: să demisioneze în 3 zile

În cazul în care Ilie Bolojan nu își va anunța plecarea până la următoarea ședință de Guvern, programată pentru joi, 23 aprilie, miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc, au declarat surse din conducerea PSD. 

Planul PNL dacă miniștrii PSD demisionează

O strategie a fost stabilită deja și la PNL, potrivit informațiilor Digi24.ro. În cazul în care PSD își retrage miniștrii din Guvern, Ilie Bolojan ar urma să îi demită și pe secretarii de stat, prefecții, subprefecții, președinții de agenții și consilierii puși de social-democrați pe funcție, susțin surse din rândul conducerii PNL. 

Liberalii mizează astfel pe o scindare în PSD și o revoltă la adresa lui Sorin Grindeanu, care a promis că pleacă premierul Bolojan, dar în schimb oamenii PSD rămân fără funcții. 

Bolojan: Nu demisionez

Ilie Bolojan a spus că nu are în vedere să demisioneze din funcția de premier și că își propune să își exercite atribuțiile cu responsabilitate atât timp cât deține această funcție. El a subliniat că, într-un context dificil, cei care provoacă situații de criză trebuie să își asume consecințele.

Grindeanu: E timpul deratizării de primăvară

Sorin Grindeanu a venit cu o serie de atacuri la adresa premierului cu doar câteva zile înainte de referendumul din partid. Acesta a postat, sâmbătă, un fragment video din discursul său de la Timișoara, cu comentariul:

„Șobolanii politici sar la beregată când sunt prinși că vor să vândă, pe bucăți, companiile strategice ale statului. E timpul deratizării de primăvară la Palatul Victoria!”.

Decizia PSD, promisă încă din decembrie

Încă de anul trecut, din luna decembrie, social-democrații de la centru au promis un referendum intern pentru a vedea dacă membrii din teritoriu își doresc ca PSD să rămână sau mai degrabă să iasă de la guvernare. La acel moment nu era vehiculată varianta retragerii sprijinului premierului Bolojan. 

Timp de trei luni și jumătate subiectul consultării interne a părut abandonat în interiorul partidului și folosit mai degrabă ca armă de negociere în discursurile publice ale liderilor de la centru. Data consultării interne a fost stabilită imediat după adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026. 

