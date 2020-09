Întrebarea lui Orban pentru Cioloș, după ce liderul PLUS a atacat Guvernul și a cerut demisia ministrului Anisie

Premierul Ludovic Orban a spus, duminică, la Călărași, că solicitarea lui Dacian Cioloș de demitere a ministrului Educației este un demers poliitc. „Doamna Anisie a fost secretar de stat în timpul guvernării Cioloș. Atunci a fost bună și acum nu mai e?”, a întrebat Orban, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă are ceva să îi reproșeze ministrului Educației în ceea ce privește gestionarea deschiderii noului an școlar, premierul Ludovic Orban a spus că atunci când a avut ceva să îi reproșeze Monicăi Anisie, a făcut-o.

„Când am avut ceva să îi spun i-am spus. În proces nu e implicat exclusiv Ministerul Educației, e Ministerul Sănătății, sunt autoritățile locale. Administrația locală are un rol foarte important și am încercat să comunicăm cât mai bine cu autoritățile locale”, a spus Orban.

Despre solicitările lui Dacian Cioloș de demitere a ministrului Educației și de organizare de concursuri pentru directorii de școli, Orban a spus că sunt declarații politice.

„Actualii (directori de școli – n.r.) au dat concursuri în timpul guvernării Cioloș. Ni se cerea să nu politizăm deschiderea școlii, dar să ceri acum demisia ministrului Educației ar însemna politizare. Doamna Anisie a fost secretar de stat pe timpul guvernării Cioloș. Atunci era bună, acum nu mai e?”, spune Orban.

Acesta afirmă că, în prezent, Guvernul este preocupat să ia toate măsurile necesare ca școlile să fie deschise în condiții bune.

Editor web: Liviu Cojan