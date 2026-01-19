Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară, la Digi24, că, dacă acum câțiva ani ar fi spus un „Nu” hotărât introducerii impozitului progresiv în Romania, peste câțiva ani nu s-ar opune unei astfel de măsuri, dar în prezent nu există consens în coaliție pe această temă.

Întrebat, la Jurnalul de Seară, dacă este de acord cu ministrul Muncii, Florin Manole, potrivit căruia impozitul progresiv este cea mai bună soluție și că ar rezolva problema bugetară pe care o are România, Tanczos Barna a spus că acum nu este momentul, dar peste câțiva ani chiar și el personal ar fi de acord cu această măsură.

„Nu este singur domnul Manole, am și eu colegii în UDMR care susțin impozitarea progresivă. Am prieteni, economiști la universitățile cu renume din România, care susțin impozitarea progresivă. Am și colegi care nu ar face un pas înapoi și ar apela pe la nesfârșit impozitarea cu cotă unică. Este o dezbatere. Nu cred că este momentul să schimbăm acum sistemul de impozitare. Nici nu avem consens în coaliție pe această temă acum. Trebuie așezate lucrurile un pic și reluată această discuție, probabil peste câțiva ani. Eu n-aș zice nu. Acum un an sau doi ani aș fi zis «nu» hotărât la impozitarea progresivă. Înțeleg, sunt foarte multe argumente pro, sunt argumente contra, înțeleg de ce vin și de ce în anumite societăți este sistemul de impozitare progresivă, societăți așezate, societăți cu valori democratice și de echitate socială foarte dezvoltate. Dacă ne uităm la țările din Scandinavia, la Germania, nu este ceva ieșit din comun în Europa, dar nu cred că este momentul pentru România”, a conchis vicepremierul.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, duminică seară, în exclusivitate la Digi24, că majorarea impozitelor pe proprietate a afectat în special românii cu venituri mici și a readus în discuție impozitarea progresivă ca soluție pentru un sistem fiscal mai echitabil. „Singura soluție este impozitarea progresivă”, a spus Florin Manole. Ministrul a recunoscut că părinții și soția au fost cei care au achitat impozitele majorate în familia sa: „Eu nu am proprietate”.

Editor : B.E.