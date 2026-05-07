„Investiţiile bubuie, efectiv”. Pîslaru promite creştere economică la sfârșitul anului: „O să reţineţi lucrul ăsta”

Dragoș Pîslaru afirmă că 2026 va fi un an cu investiții record și creștere economică. Foto: gov.ro

România va înregistra creştere economică la finalul acestui an, în condiţiile în care investiţiile vor creşte fără precedent în trimestrele al doilea şi al treilea, pe fondul proiectelor finanţate prin PNRR şi politica de coeziune, a declarat joi ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

„Pe 7 mai, ministrul Muncii v-a spus că o să avem creştere economică. O să reţineţi lucrul ăsta. Anul ăsta vom avea creştere economică. Este imposibil cu banii atraşi din PNRR şi cu banii atraşi din coeziune şi cu lucrurile care s-au pus pe şine în aceste zece luni să nu avem creştere economică la sfârşitul anului. Trimestrul 1 este încă un trimestru în care se simte ajustarea de consum, dar trimestrele următoare, vă zic, investiţiile bubuie, efectiv, în trimestrul 2. Bubuie. Nu că sunt incremental mai mari. Bubuie. Pentru că ai toate proiectele acum, care în stil autohton, se termină toate la sfârşitul perioadei. Deci, în trimestrul 2 şi trimestrul 3 vom avea investiţii fără precedent, record în România, care vor prelua creşterea economică, aşa cum am spus de anul trecut, de altfel”, a declarat Dragoş Pîslaru joi, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, România trece de la un model economic bazat pe consum la unul bazat pe investiţii.

„Discuţia este de schimbare de model de creştere economică. Totdeauna când treci de pe un pilon, cum a fost cel bazat pe consum, într-un pilon bazat pe investiţii, vei avea o perioadă de tranziţie. Este absolut natural”, a menţionat ministrul.

Potrivit datelor provizorii publicate în aprilie de INS, economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior.

