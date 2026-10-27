Ioana Ciocan, ministra Culturii în Guvernul Niculescu, a explicat, la Digi24, că a fost o decizie grea aceea de a accepta acest post și că propunerea i-a fost făcută direct de președintele Nicușor Dan. Aceasta a subliniat că are misiunea grea de lucra cu un buget extrem de mic, dar s-a declarat optimistă că se pot face progrese.

Nicușor Dan i-a propus direct Ioanei Ciocan postul de ministră a Culturii

Ioana Ciocan a fost întrebată în ce context a acceptat să fie ministra Culturii în guvernul condus de Luca Niculescu.

„Să știți că mă întreb în continuare. Cum am acceptat? A fost o decizie extraordinar de grea, o decizie pe care a trebuit să o iau într-un termen fulger. Am luat-o împreună cu soțul meu, cu mama mea și vreau să zic că nu a fost absolut deloc simplu, pentru că, într-adevăr, este o fractură între mine și viața mea dinainte. Și am intrat în acest proiect, am intrat în Executiv cu același entuziasm care m-a caracterizat în ultimii 13 ani, cu acest optimism pe care îl am că se poate face ceva. Și chiar dacă facem un pic, o zi, un pic mai mult, șase luni, sau până în 2028, sunt sigură că orice fel de progres contează”, a răspuns șefa de la Cultură.

Aceasta a mai explicat că propunerea i-a fost făcută direct de președintele Nicușor Dan.

„În urma consultărilor cu premierul, a ținut să mă sune imediat. M-a sunat și premierul desemnat de atunci, Luca Niculescu, m-a întrebat dacă vreau să fiu ministrul Culturii. Am spus nu, pentru că nu voiam să fiu ministrul Culturii. Eu voiam să fiu Ioana Ciocan în continuare și să fac toate proiectele pe care le-am făcut. A fost o decizie foarte grea, pentru că îmi dau seama că va trebui să mut munții cu un buget de 0,07% (n.r. din PIB), pe care îl știe toată lumea”, a afirmat Ioana Ciocan.

Cultura aduce bani României și bogăție sufletului

În ultimii 10 ani, bugetul anual al Culturii a fost de 0,09% până la 0,07%, în 2025 și în 2026. Alte țări din Uniunrea Europeană au de la 2,5% la 1,2%. În acest context, Ioana Ciocan a vrut să răspundă la întrebarea care se poate ridica: „De ce trebuie să dăm bani la cultură?”

„Cred că e, trebuie să fie, una din misiunile ministerului să facă oamenii să înțeleagă ce e cultura, la ce folosește ea. Și cred că este datoria mea și a premierului Luca Niculescu să convingem Executivul și întreg Parlamentul că acest lucru de care noi avem nevoie și acest lucru care ne definește ca oameni să nu fie perceput ca o gaură neagră. Cultura nu doar extrage bani, deschide fereastra și aruncă. Există bani care intră prin cultură în bugetul României, dar mai ales în sufletul nostru, în sufletul românilor, pentru că înseamnă cultură și acel weekend pe care îl petrecem cu părinții noștri, făcând cozonacul bunicii sau mătușa care cântă ceva, sau ia pe care simțim nevoia să o purtăm de 1 decembrie. Înseamnă această cultură națională ce ne definește pe noi”, a subliniat Ioana Ciocan.

Editor : Ș.R.