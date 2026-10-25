Ioana Dogioiu îl acuză pe Pavel Popescu că „minte cum respiră”: „Dorea bani publici pentru o chermeză cu o mie de persoane”

Fostul purtător al Guvernului Bolojan Ioana Dogioiu afirmă că Pavel Popescu de la ANCOM „minte cum respiră”, supărat că în ultima şedinţă condusă de Ilie Bolojan nu s-a aprobat finanţarea pentru candidatura sa la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Dogioiu îl acuză pe Pavel Popescu că dorea finanţare pentru o chermeză cu o mie de persoane, program artistic şi cadouri de protocol.

„Minciuna are picioare scurte, dar uneori se şi naşte fără ele. Supărat că şi-a ratat pohta ce a pohtit din bani publici, dl Pavel Popescu, şeful nesinecurist al ANCOM, minte cum respiră. Nu că ar fi prima dată. Care-i pricina dlui Popescu? Dorea dânsul ca Guvernul să aprobe prin HG plata din bani publici a 860 de mii de lei pe o chermeză pentru 1000 de persoane, cu program artistic şi cadouri de protocol ca să capete dl Popescu un loc pentru patru ani în Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Premierul Ilie Bolojan a dispus scoaterea acestei HG, împinsă strategic pe agenda ultimei şedinţe de Guvern. O poate valida dl premier Niculescu, dacă e aşa de bună pentru ţară”, a scris, duminică, pe Facebook, Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, potrivit News.ro.

Aceasta afirmă că înţelege supărarea lui Popescu, nu şi minciuna grosieră: „Susţine domnia sa, într-o postare furibundă, că în aceeaşi şedinţă de Guvern ar fi fost aprobaţi 340 de mii de euro pentru summitul unde Dacian Cioloş şi-ar susţine candidatura la funcţia de Secretar General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (...) Hotărârea de Guvern privind participarea la Summitul francofoniei a fost adoptată în 11 septembrie, nicidecum în ultima şedinţă a fostului guvern”.

În plus, Dogioiu afirmă că în şedinţa de Guvern din 11 septembrie, premierul Bolojan a înjumătăţit la 980 de mii de lei suma cerută iniţial de Ministerul Culturii.

„Banii nu sunt alocaţi pentru chermeze, cadouri sau vreo candidatură, ci pentru participarea la Village de la Francophonie (Satul Francofoniei) în marja celei de-a XX-a ediţii a Summitului Francofoniei. Mai precis, suma este destinată pavilionului României, inclusiv deplasarea acolo a unor artişti români. Banii sunt gestionaţi de ARTEXIM, instituţie care organizează inclusiv Festivalul Internaţional George Enescu”, a mai transmis Dogioiu.

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, îl acuză pe fostul premier Ilie Bolojan, lider al PNL, partid din care a făcut parte şi el, că a sabotat cu bună ştiinţă eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an pentru candidatura României în Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (ITU/UIT), după ce în ultima şedinţă de guvern pe care a condus-o, prezentând o realitate falsă, acesta a retras în ultimul moment de pe ordinea de zi proiectul de HG.

Popescu susţine că decizia a venit din incapacitatea lui Bolojan de a înţelege importanţa deţinerii unei astfel de poziţii de către ţara noastră, acompaniată de o ură viscerală pentru autorităţile de reglementare şi superficialitatea cu care el şi consilierii săi amatori, în bătaie de joc, au citit proiectul de hotărâre de guvern.

Editor : C.L.B.