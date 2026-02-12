Live TV

Ioana Dogioiu spune că măsurile sociale cerute de PSD nu sunt discutate la nivelul Guvernului

Data publicării:
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre pachetul de măsuri sociale, cerut de PSD, că deocamdată este o chestiune politică, nu este o chestiune la nivelul Guvernului. Ea a precizat că reforma administraţiei şi pachetul de măsuri de relansare economică vor fi adoptate la pachet, cel mai probabil prin ordonanţe de urgenţă.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat, după şedinţa de Guvern, că reforma administraţiei şi pachetul de măsuri de relansare economică vor fi adoptate la pachet.

„Cele două vor fi cuplate, da. Intenţia a rămas aceeaşi, nu s-a modificat nimic din această intenţie. Cuplarea celor două acte normative. Relansarea, care e în transparenţă şi în circuit de avizare şi administraţia”, a arătat Ioana Dogioiu.

Întrebată despre pachetul social, dorit de social-democraţi, care cuprinde ajutoarele pentru pensionari, purtătorul de cuvânt al Guvernului a răspuns:

„Deocamdată este o chestiune politică, nu este o chestiune la nivelul guvernului. Deocamdată este o chestiune care se discută la nivel de coaliţie, nu este o chestiune la nivelul guvernului în acest moment. Vor fi două acte normative, unul care se referă la reforma administraţiei şi unul care priveşte relansarea economică. Asta s-a spus de la început. Dacă vor fi ordonanţe de urgenţă, vor fi două ordonanţe. Cel mai probabil”.

Partidul Social Democrat anunţă că a decis, în ultima şedinţă a Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate.

Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă.

Liderul PSD Sorin Grindeanu transmitea un avertisment pentru toţi cei responsabili, că limita de suportabilitate a fost deja depăşită.

În pachetul de solidaritate, social-democraţii propuneau un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.

Editor : C.L.B.

