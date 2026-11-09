Live TV

Ioana Raluca Dumitrică, șefa PNL Moreni, a fost pusă sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzată de evaziune fiscală

Data actualizării: Data publicării:
dosarul-retrocedarilor-ilegale-judecatorii-ordog-si-uta-cercetati-sub-control-judiciar-279856
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedinta PNL Moreni (Dâmboviţa), Ioana Raluca Dumitrică, a fost pusă sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 într-un dosar în care este acuzată de evaziune fiscală, au declarat, luni, pentru Agerpres, surse judiciare.

Conform surselor citate, două firme - Energy City Club SRL şi Apollo Beauty Hub SRL -, administrate de Ioana Raluca Dumitrică, nu au plătit la bugetul de stat impozitul pe venit, dar şi contribuţiile la asigurări sociale şi de sănătate reţinute de la salariaţi, prejudiciul în acest caz fiind de peste 2 milioane de lei.

Săptămâna trecută, Ioana Raluca Dumitrică a fost reţinută pentru 24 de ore de procurori, după care a fost plasată sub control judiciar.

„În perioada 25.06.2022 - 25.07.2025, societatea E.C.C. SRL a reţinut şi nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, obligaţiile cu reţinere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 948.424 lei, din care impozit pe veniturile din salarii, în cuantum de 58.151 lei, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 635.137 lei, şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 255.136 lei, în
baza unui număr de 21 de declaraţii fiscale D112”, spune Parchetul într-un comunicat de presă.

„În perioada 26.03.2024 - 27.04.2026, societatea A.B.H. SRL a reţinut şi nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, obligaţiile cu reţinere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.286.106 lei, din care impozit pe veniturile din salarii în cuantum de 115.353 lei, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi în cuantum de 838.171 lei şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi în cuantum de 332.582 lei, în
baza unui număr de 26 de declaraţii fiscale D112”, explică procurorii cu privire la cea de a doua firmă.

Potrivit Parchetului, pe 5 noiembrie, poliţiştii de la Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico - Financiare au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară la adrese situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Dâmboviţa, prilej cu care au fost ridicate mai multe înscrisuri.

În aceeaşi zi, administratorul celor două firme a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în ziua următoare procurorii l-au plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Van Allen Belts
1
Bariera de radiații a Pământului, considerată impenetrabilă, a fost străpunsă în timpul...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Christiana Budică
3
Cum a ajuns o campioană mondială la arte marţiale să predea religia într-o comună din...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
4
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
profimedia-1150399064
5
Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în centrul Cracoviei: „Bărbatul nu avea...
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
Digi Sport
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT - GUVERNUL LUCA NICULESCU - 20 OCT 2
Ilie Bolojan le cere contestatarilor din PNL să-și retragă plângerile din justiție. Ce riscă dacă vor refuza
Ilie Bolojan.
Ce spune Ilie Bolojan despre poziția lui Ludovic Orban după ce PNL va fuziona cu Forţa Dreptei
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan anunță că ușile PNL sunt deschise: pe cine așteaptă liderul liberal să se alăture partidului
AEP Autoritatea electorala permanenta
USR și PNL acuză AEP că vrea să controleze alianțele de partide: „Vrea el şi pixul lui să aibă drept de viaţă şi de moarte”
ilie bolojan alaturi de logo pnl
SURSE Scandal în PNL pe datoriile acumulate în perioada Ciucă. Foști lideri riscă procese, iar unele filiale ar putea fi sancționate
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_URSULA_DAN_022_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ursula von der Leyen, primită de Nicușor Dan la Cotroceni. „Marea...
profimedia-1151028908
Scandal uriaș de spionaj în SUA: cine e femeia care a avut o relație...
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan spune că foștii lideri care au făcut datoriile PNL...
Rachete balistice și banner
SUA și Iranul, fără progrese către un acord de pace. Trump discută cu...
Ultimele știri
Campanie Digi24 - Pe frontul dezinformării: Războiul care nu a fost
Popa spune că tunelul de pe A1, de la Curtea de Argeș, nu va fi deschis: Predecesorii mei s-au canalizat pe diferența Momoa - Momaia
Şofer bătut în benzinărie după o şicanare în trafic pe A1. Cei doi agresori au fost reţinuţi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Află când ți se schimbă norocul. Cea mai bună zi din această săptămână pentru fiecare zodie
Cancan
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Fostul concurent de la Insula Iubirii riscă ani grei de ÎNCHISOARE
Fanatik.ro
Cine este Bogdan Costicea, omul la care a apelat Gigi Becali! L-a adus pe Octavian Popescu la FCSB
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Florinel Coman la FCSB?! Patronul a recunoscut că l-a sunat acum în cantonamentul naționalei! Exclusiv
Adevărul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze...
Digieconomic
Ajutoarele pentru plata facturilor la electricitate ar putea fi extinse. Ministerul Energiei analizează noi...
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Hansi Flick l-a văzut cu Atletico și s-a convins: NU e de Barcelona! Trimis la echipa a doua
Pro FM
Russell Brand, condamnat la 10 ani de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale. Fostul soț al lui Katy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
„Trebuia să vadă dacă e OK ursul?” Reacții virale după ce un șofer a filmat momentul în care lovește un urs...
Newsweek
Românii vor primi la pensie mai puțin de 40% din ultimul salariu. Pensionarii vor avea un real șoc. De când?
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...