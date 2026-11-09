Ioana Raluca Dumitrică, șefa PNL Moreni, a fost pusă sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzată de evaziune fiscală

Preşedinta PNL Moreni (Dâmboviţa), Ioana Raluca Dumitrică, a fost pusă sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 într-un dosar în care este acuzată de evaziune fiscală, au declarat, luni, pentru Agerpres, surse judiciare.

Conform surselor citate, două firme - Energy City Club SRL şi Apollo Beauty Hub SRL -, administrate de Ioana Raluca Dumitrică, nu au plătit la bugetul de stat impozitul pe venit, dar şi contribuţiile la asigurări sociale şi de sănătate reţinute de la salariaţi, prejudiciul în acest caz fiind de peste 2 milioane de lei.

Săptămâna trecută, Ioana Raluca Dumitrică a fost reţinută pentru 24 de ore de procurori, după care a fost plasată sub control judiciar.

„În perioada 25.06.2022 - 25.07.2025, societatea E.C.C. SRL a reţinut şi nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, obligaţiile cu reţinere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 948.424 lei, din care impozit pe veniturile din salarii, în cuantum de 58.151 lei, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 635.137 lei, şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 255.136 lei, în

baza unui număr de 21 de declaraţii fiscale D112”, spune Parchetul într-un comunicat de presă.

„În perioada 26.03.2024 - 27.04.2026, societatea A.B.H. SRL a reţinut şi nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, obligaţiile cu reţinere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.286.106 lei, din care impozit pe veniturile din salarii în cuantum de 115.353 lei, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi în cuantum de 838.171 lei şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi în cuantum de 332.582 lei, în

baza unui număr de 26 de declaraţii fiscale D112”, explică procurorii cu privire la cea de a doua firmă.

Potrivit Parchetului, pe 5 noiembrie, poliţiştii de la Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico - Financiare au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară la adrese situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Dâmboviţa, prilej cu care au fost ridicate mai multe înscrisuri.

În aceeaşi zi, administratorul celor două firme a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în ziua următoare procurorii l-au plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Editor : B.E.