Iohannis: Am mari speranțe că în toamnă vom avea proiectele care vor repara legile Justiției, legi ciuntite de PSD

Klaus Iohannis a vorbit în conferința de presă susținută miercuri, la Cotroceni, despre dosarele grele restante, printre care se numără cele ale Revoluției, Mineriadelor, „îngropate” de 30 de ani, și despre dosarul 10 August care a stat aproape nelucrat un an, ca apoi să vină o ordonanță de clasare. Președintele spune că are toată încrederea că Justiția „își va face treaba” și că „se va lucra și se va recupera”. De asemenea, Klaus Iohannis a spus că are „mari speranțe” că în această toamnă „vom avea proiectele care vin să repare legile Justiției”, legi care trebuie corectate după ce PSD le-a „ciuntit”, cu scopul de a „pune mâna pe Justiție”.

„Pot să reafirm că am toată încrederea că Justiția își va face treaba, dar așa cum am explicat, mă aștept și eu să se lucreze în așa fel încât cei vinovați să plătească în timp util. Și eu am fost nemulțumit că acele mari dosare au rămas mari restanțe ale Justiției și sunt în continuare de părere că se va lucra și se va recupera” a spus Klaus Iohannis.

„Aici avem un punct foarte important și foarte sensibil. Legile Justiției au fost ciuntite de PSD, PSD care a încercat să pună mâna pe Justiție, să politizeze Justiția și să o controleze. Nu le-a ieșit, fiindcă românii au ieșit la referendum și au spus «Stop!»”, a adăugat președintele.

Potrivit președintelui Klaus Iohannis, este posibil ca în toamnă să fie gata proiectele care vin să repare legile Justiției „ciuntite” de PSD.

„Dar legile încă nu au fost corectate, și în acest sens am avut solicitarea spre Guvern și am discutat aceste chestiuni inclusiv cu ministrul Justiției să se apuce de niște proiecte prin care se repară legile Justiției care au fost aduse într-o formă parțial total nepotrivită de către majoritatea PSD-istă”, a subliniat șeful Statului.

„Am mari speranțe, repet, am mari speranțe că în această toamnă deja vom avea proiectele care vin să repare legile Justiției, și care să redea și demnitate și posibilitate judecătorilor, procurorilor ca să facă ordine și în dosarele care sunt restante”, a mai spus Klaus Iohannis.

Editor web: Liviu Cojan