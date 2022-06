Iohannis: Am pierdut un an cu MCV în prima coaliție după alegeri. E posibil să fie ridicat în 2022 dacă sunt reparate legile justiției

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că este posibil ca Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) să fie ridicat în cazul României până la sfârșitul acestui an dacă legile justiției vor fi „reparate” de Parlament. Șeful statului spune că a discutat această chestiune cu vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova, în timpul vizitei recente la București.

„Este foarte adevărat. Și eu am discutat cu doamna vicepreședinte (Vera Jourova – n.red.) aceste chestiuni. Eu discut aceste chestiuni de ridicare a MCV-ului de când am devenit președinte cu toți președinții, vicepreședinții responsabili din Comisie.

La noi, progresele au fost variabile. Am avut perioade când am progresat bine și toți am crezut că mai este puțin și se ridică MCV. Pe urmă am avut o etapă de tristă amintire în care ni s-a părut că nu se mai ridică niciodată MCV, fiindcă Parlamentul la vremea respectivă a aprobat un set de legi care ne duceau în trecut și nu în viitor. Pe urmă lucrurile iar au început să meargă pe o direcție mai bună după ultimele alegeri parlamentare.

Am pierdut un an de zile. Anul de după alegerile parlamentare, primul an, în prima coaliție, a fost vreme pierdută, fiindcă lucrurile nu s-au realizat în practică. Acum s-au reluat toate și există într-adevăr premisele rezolvării acestei chestiuni.

Dar vreau să ne înțelegem bine. Nu este ca și rezolvată. Există posibilitatea s-o rezolvăm dacă legile justiției vor fi reparate, corectate cel puțin așa cum eu am promis încă de când au fost stricate, din 2018 încoace. Dacă Codurile vor fi puse la punct, dacă întreaga procedură pe care ne-am asumat să o facem va fi parcursă. Este un calendar foarte strâns care ar fi în discuție dacă facem tot ce poate fi făcut și ce vrem noi să facem.

Aici este o diferență sensibilă. Nu facem aceste lucruri fiindcă vine cineva și ne forțează să le facem. Noi vrem să le facem, noi vrem să avem o justiție independentă, funcțională, care are nevoie de legi îmbunătățite, noi vrem să avem proceduri mai clare, mai transparente. Dacă așa se întâmplă, este posibil ca până la sfârșitul anului să se ridice MCV și să se treacă în mecanismul de verificare a nivelului statului de drept, care a fost instituit de toate statele membre ale Uniunii”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, la conferința de presă de după prima zi de discuții a liderilor NATO.

România e la un pas să scape de principala piedică pentru intrarea în Schengen - MCV. Comisia Europeană își dorește ca România să scape de MCV, dar totul depinde de reforma din justiție, aflată în prezent în desfășurare, spune Vera Jourova, vicepreședinte al Comisiei, într-un interviu exclusiv pentru Digi24.

„Comisia nu face nicio legătură între Schengen și MCV. Într-adevăr, ar trebui să fie finalizat MCV. Iar cei din România care se ocupă de domeniul justiției știu bine care sunt lucrurile ce trebuie făcute, astfel încât eu pot să mă conving pe mine, să conving Comisia și statele-membre că MCV trebuie ridicat. Cred că dacă reforma justiției, acum în desfășurare și în jurul căreia este o mare voință politică, va fi implementată, sau măcar aprobată ca să fie implementată, ar putea fi suficient ca eu să propun ridicarea MCV", a spus Jourova.

