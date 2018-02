Iohannis: „Comisia SPP” din Parlament, o aflare în treabă politicianistă

Președintele Klaus Iohannis a lăudat, joi, într-o declarație de presă, Serviciul de Protecție și Pază, în contextul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, a atacat conducerea acestei instituții. În plus, a criticat planurile de formare a unei comisii în Parlament care să analizeze activitatea SPP: „Dacă s-ar fi vrut să se analizeze activitatea SPP se putea face fără probleme în comisiile de apărare, conform legii”.

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat joi despre SPP și acuzațiile aduse de Liviu Dragnea.

„Am auzit astfel de chestiuni în spațiul public, mie nu mi-a relatat (Liviu Dragnea, n.r.) așa ceva. Dacă veni vorba, am o opinie destul de clară și despre SPP și despre activitatea SPP, începând de la director și până la ultimul angajat. SPP este un corp de profesioniști, care fac o muncă foarte bună, foarte grea, îi apreciez pentru munca pe care o depun și nu numai eu, de exemplu Organizația Națiunilor Unite apelează frecvent la SPP pentru protecția unor demnitari care sunt trimiși în zone complicate”, a spus Klaus Iohannis.

„Parcă și în Parlament există așa o intenție de a forma ceva, un fel de comisie pentru a verifica această activitate. Activitatea SPP și a conducerii este analizată de CSAT. Iar acest demers în Parlament mi se pare, dacă îmi permiteți să mă exprim un pic mai informal, este o aflare în treabă politicianistă. Dacă s-ar fi vrut să se analizeze activitatea SPP se putea face fără probleme în comisiile de apărare, conform legii”, a precizat șeful statului.

Întrebat dacă a primit informații de la Lucian Pahonțu, directorul SPP, care să exceadă cadrul legal, Klaus Iohannis a răspus că „Nu!”.

„Nu am primit, nici nu am solicitat astfel de informații sau astfel de informări. Eu am o relație instituțională bună, corectă, cu toată lumea din subordinea mea și nu i-aș expune la așa ceva”, a adăugat Klaus Iohannis.

Astăzi, Birourile Permanente Reunite ale celor două Camere au discutat despre înființarea comisiei de anchetă parlamentară „pentru verificarea activității directorului SPP” și a „modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care exced cadrului legal de funcționare”. De remarcat că membrii Comisiei de anchetă ar trebui să se concentreze nu pe activitatea Serviciului de Protecție și Pază, ci exclusiv pe activitatea lui Lucian Pahonțu.