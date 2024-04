Iohannis, despre candidatura la şefia NATO: Nu intenţionez nici să mă retrag, nici să negociez altceva. Șansele mele sunt rezonabile

Președintele Klaus Iohannis spune că nu intenţionează să îşi retragă candidatura pentru funcţia de secretar general al NATO şi nici să negocieze o altă funcţie la nivel european. Chiar dacă unii oficiali străini și-au anunţat susţinerea pentru premierul olandez Mark Rutte pentru această poziţie, Iohannis consideră că şansele sale sunt „rezonabile”.

„Nu intenţionez nici să mă retrag, nici să negociez altceva. Mă concentrez pe NATO. Şi da, sunt câteva afirmaţii în spaţiul public. În continuare consider că şansele mele sunt rezonabile”, a spus Iohannis, întrebat despre dacă ia în calcul să îşi retragă candidatura pentru şefia NATO sau dacă va negocia o altă funcţie la nivel european, în condițiile în care mai mulți lideri străini au spus că îl susţin pe Mark Rutte.

Declarația a fost făcută într-o conferinţă de presă la Cotroceni susţinută împreună cu președintele Consiliului European, Charles Michel, potrivit News.ro.

Publicațiile Financial Times și The Wall Street Journal au abordat miercuri subiectul succesiunii la șefia NATO și au scris că premierul olandez Mark Rutte este favorit, în ciuda rezervelor exprimate de Turcia, Ungaria și Slovacia. Candidatura depusă de Klaus Iohannis „nu este văzută ca o alternativă reală” la Rutte de majoritatea statelor membre, scrie Financial Times, în timp ce The Wall Street Journal susține că momentul ales de Iohannis pentru a-și anunța candidatura „a iritat mulți diplomați ai Alianței”.

NATO se află în plin proces de dezbatere şi căutare a consensului cu privire la numele următorului secretar general al Alianţei Nord-Atlantice, dar poziţia Statelor Unite este aceea că îl susţine pe deplin pentru această funcţie pe actualul premier olandez, Mark Rutte, deşi apreciază faptul că preşedintele Klaus Iohannis, „un prieten”, a decis să intre în competiţie, a declarat la începutul lunii aprilie ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith.

