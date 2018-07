Iohannis îi răspunde lui Dragnea: Omul și-a luat o pălărie prea mare, adică și-a terminat argumentele politice

Klaus Iohannis i-a răspuns lui Liviu Dragnea, după ce liderul PSD a spus că președintele este implicat în condamnarea sa la 3 ani și 6 luni de închisoare. „Omul și-a luat o pălărie prea mare” și arată că „și-a terminat argumentele politice”, a spus șeful statului.

„Nu sunt implicat și apucături dictatoriale nu am avut niciodată, nici nu îmi propun să am. Nu l-am ascultat, dar am citit anumite știri. E îngrijorător. Este mai mult decât evident că omul și-a luat o pălărie prea mare. Nu face față. Cu această pălărie prea mare lui Dragnea i s-au terminat argumentele politice și începe cu atacuri la persoană, cu atacuri la familie. E o abordare inadecvată. Dacă ar fi un simplu politician aș lăsa-o așa, la inadecvată, dar este foarte îngrijorătoare, fiindcă acest om este conduce cel mai mare partid, este președintele Parlamentului și conduce prin interpuși Guvernul”, a spus Klaus Iohannis, după summitul NATO de la Bruxelles.

Întrebat de reporterul Digi24 despre continuarea declarațiilor privind o suspendare, chiar și după revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi, Klaus Iohannis a răspuns: „Aș răspunde cu un singur cuvânt: obsesie.”

Klaus Iohannis a vorbit și despre o posibilă adoptare a codurilor penale și a legilor justiției printr-o ordonanță de urgență dată de Guvern, pentru că, potrivit liderilor coaliției, le tergiversează.

„Nu tergiversez, îmi exercit prerogativele constituționale și trebuie să fac acest lucru pentru că sub conducerea acestui Dragnea se legiferează prost. Așa simplu e! În continuare o să fac ce am făcut și până acum, exact ce este scris în Constituție. Nu sunt un președinte extraconstituțional. Dimpotrivă, sunt un președinte care respectă Constituția. Asta înseamnă că voi folosi instrumentele constituționale, toate, în continuare”, a mai spus șeful statului.

Citiţi şi: Primele mii de pensii care ar putea crește cu adevărat în guvernarea PSD-ALDE. Și o „bătaie de joc” cu repetiție la adresa CCR

Citiți și ”Culisele revocării lui Kovesi. Cum a căzut Iohannis în capcana întinsă de Dragnea”

Etichete:

,

,

,

,

,