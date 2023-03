Iohannis, în Bulgaria: Vom continua demersurile pentru a asigura adoptarea, în acest an, a Deciziei de aderare la Schengen

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Sofia că România şi Bulgaria vor continua activ demersurile pentru adoptarea, în acest an, a deciziei de aderare a celor două ţări la spaţiul Schengen, punctând că cele două state sunt pregătite.

„În planul agendei europene, am abordat, bineînţeles, obiectivul comun al ţărilor noastre cu privire la avansarea procesului de aderare la spaţiul Schengen. Am convenit să continuăm activ demersurile pentru a asigura adoptarea, în acest an, a Deciziei de aderare pentru cele două ţări. România şi Bulgaria sunt pregătite pentru aderare - am dovedit-o prin acţiunile noastre - şi acţionează responsabil cele două state pentru protejarea spaţiului Schengen”, a spus şeful statului, după întâlnirea cu omologul bulgar, Rumen Radev, potrivit Agerpres.

El a subliniat că, chiar dacă extinderea nu este legată de migraţia ilegală de la frontierele externe, România şi Bulgaria şi-au exprimat disponibilitatea de a fi parte a soluţiilor pentru gestionarea acestei provocări.

„Recunoaştem problemele cu care se confruntă unele dintre statele membre, dar rezolvarea acestora se face în mod constructiv şi prin dialog deschis, ca parte a abordării europene. Măsurile adoptate la ultimul Consiliu European sunt paşi importanţi în această direcţie”, a afirmat şeful statului.

Iohannis a subliniat că Schengen este un spaţiu al liberei circulaţii şi a precizat că „migraţia ilegală este cu totul şi cu totul altceva”.

„Migraţia ilegală vorbeşte despre oameni care ilegal intră în Uniunea Europeană şi încearcă să treacă dintr-un stat în altul. Combaterea migraţiei ilegale, în concluzie, are de-a face cu a îngrădi dreptul unor persoane care nu trebuie să fie în Uniune, să intre în Uniune, respectiv cei care au fost găsiţi că au intrat să fie gestionaţi corect şi ferm”, a spus şeful statului.

Preşedintele Iohannis a menţionat că „din motive politice aceste două chestiuni sunt amestecate de unii politicieni europeni”.

„Este o eroare, dar noi înţelegem dificultăţile unor state europene în chestiunea migraţiei ilegale. Suntem dispuşi să participăm în toate programele care vin să rezolve aceste chestiuni. Am făcut-o şi până acum, am dovedit că ştim să gestionăm şi migraţia ilegală care doar artificial este amestecată cu chestiunea Schengen. (...) Noi vom face tot ce putem, şi putem, să îngrădim migraţia ilegală, pentru a venit astfel în sprijinul partenerilor şi prietenilor noştri care suportă şi controlează mai greu acest fenomen al migraţiei ilegale. În contrapartidă, avem pretenţia să ne fie recunoscut dreptul de a fi parte din Schengen şi sperăm ca în acest an să primim un vot pozitiv pentru acest lucru”, a mai spus Iohannis.

La rândul său, preşedintele Bulgariei a arătat că cei doi şefi de stat au hotărât să depună eforturi şi mai mari pentru aderarea cât mai rapidă a celor două ţări la Schengen.

„Considerăm că această barieră nejustificată care a fost pusă în faţa ţărilor noastre nu trebuie să fie folosită pentru rezolvarea unor probleme interne sau a altor probleme din interiorul UE. Cel mai rapid, dacă se ridică această barieră pentru care noi vom lucra împreună, va da un mare aport şi va răspunde cetăţenilor noştri despre drepturile egale cu UE”, a spus Rumen Radev.

Preşedintele bulgar a subliniat că România şi Bulgaria demonstrează că luptă împotriva fluxului de migranţi.

„Noi suntem graniţele Uniunii Europene şi observăm că fluxul s-a redus. Noi am luat măsuri pentru o securitate la graniţa dintre Bulgaria şi Turcia, ceea ce nu s-a făcut ani la rând în Bulgaria acum se face şi se face foarte intens şi cu foarte mare succes. Chiar în interiorul ţării au fost depistaţi migranţi care au fost reţinuţi. Acestea sunt dovezi clare că noi luptăm activ cu migraţia ilegală şi nu doar”, a spus Rumen Radev.

El a precizat că propune UE crearea în Bulgaria a unui task force cu reprezentanţi ai serviciilor sociale din toate ţările care sunt influenţate de tranzitul balcanic pentru organizarea de acţiuni comune.

„Nu doar noi să ne chinuim să prindem migranţi, dar trebuie să acoperim şi partea financiară cu capturarea acestora, fiindcă sunt nişte fonduri foarte mari”, a afirmat preşedintele bulgar.

