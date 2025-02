Iohannis: România nu acceptă discuţiile să existe o apărare europeană separată sau în paralel cu ce facem în NATO

Preşedintele Klaus Iohannis a precizat, luni, că trebuie crescute cheltuielile pentru Apărare, iar țara noastră a dat un exemplu bun, ajungând la 2,5% din PIB. „România nu acceptă discuţiile să existe o apărare europeană separată sau în paralel cu ce facem în NATO, fiindcă asta nu ar putea să funcţioneze”, a mai spus șeful statului.

„Cred că este bună și o astfel de întâlnire informală, pentru că trebuie să ajungem, până la urmă, la niște puncte comune și trebuie să avem o abordare comună. Poziția României a fost de mult timp foarte clară. Eu am exprimat-o, am spus-o public, și acasă, și la Bruxelles. Noi credem că trebuie crescute cheltuielile pentru apărare și cred că România a dat un exemplu bun. Am ajuns la 2,5% din PIB. Pe de altă parte, este clar că trebuie să lucrăm mult mai bine împreună. Industriile de apărare din statele Uniunii trebuie să colaboreze mult mai bine. Trebuie să mergem spre o standardizare, ca să nu avem zeci de tipuri de armament”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declarație de presă susținută la Bruxelles, întrebat despre creșterea cheltuielilor pentru apărare, așa cum a cerut Donald Trump.

El a mai spus că „este nevoie de o finanțare suplimentară comună”.

„Este nevoie de o finanțare suplimentară comună, după părerea mea. Cum se poate realiza asta, sigur, rămâne deschis. Unii propun să fie anumite cheltuieli incluse în fondurile europene, în MFF, alții propun fiecare să-și plătească singur apărarea, dar aici, evident, trebuie să găsim și cum să finanțăm, și cum să colaborăm, și cum să standardizăm, dacă vrem să avem o apărare europeană mult mai solidă”, a mai spus șeful statului.

El a vorbit și despre definirea apărării europene și a subliniat că „România nu acceptă discuțiile să existe o apărare europeană separată sau în paralel cu ce facem în NATO, fiindcă asta nu ar putea să funcționeze”.

„Dar în toată această discuție este foarte important să nu pierdem din vedere că noi ne apărăm fiind în NATO, personal, și România nu acceptă discuțiile să existe o apărare europeană separată sau în paralel cu ce facem în NATO, fiindcă asta nu ar putea să funcționeze. Comisia Europeană a primit tema să vină cu o Cartă Albă a apărării și vom avea în iunie, în Consiliul European, o discuție pe apărare. E posibil să avem deja până atunci câteva concluzii, și ar fi bine, astăzi, discuțiile să conducă deja la primele linii de acțiune”, a conchis Iohannis.

Președintele României participă, luni, la reuniunea informală a Consiliului European, de la Bruxelles.

