Ion Iliescu a subliniat în ultimul interviu că nu s-a temut de moarte: „Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații”

„Nu mi-a fost frică de viață, și poate tocmai asta face ca relația cu moartea să fie una decentă”, a răspuns Ion Iliescu în ultimul interviu acordat înainte să se stingă din viață, fiind întrebat de Ionuț Vulpescu dacă îi era frică de moarte.

Ion Iliescu, primul președinte al României de după Revoluția din 1989, a murit la vârsta de 95 de ani, după ce în luna iunie a fost internat la spitalul Agrippa Ionescu din Capitală. Fostul șef de stat i-a acordat un amplu interviu lui Ionuț Vulpescu cu câteva zile înainte de spitalizare.

„Nu mi-a fost frică de viață, și poate tocmai asta face relația cu moartea să fie una decentă (...) Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații. Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit. Cu siguranță, faptul că nu am avut acces la social-media mi-a prelungit viața…”, a spus Ion Iliescu.

Fostul șef de stat a menționat că a trăit o viață „care nu a fost scutită de neajunsuri, de sacrificii, de bucuria de a le fi depășit pe unele dintre acestea”.

„Îți e frică de moarte atunci când trăiești frustrat că nu ai făcut ce ai fi vrut și nu mai ai timp să salvezi ceva din ceea ce ai gândit pentru tine sau pentru alții. Dar eu am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru România, și nu am vreo părere de rău că nu am apucat să îi ofer un drum euroatlantic și democratic. Dimpotrivă. În rest, moartea e o experiență metafizică”, a punctat Ion Iliescu.

Acesta le-a mai mulțumit celor care l-au „însoțit de-a lungul vieții, cu bune și cu rele”, celor „care au rămas alături și când asta a fost împotriva lor”, celor care i-au rămas prieteni și când nu i-au „mai strâns mâna de la Cotroceni, ci din strada Atena sau din intimintatea casei” lui. Iliescu i-a mulțumit și soției sale.

„Îi sunt recunoscător Ninei, partenerul meu de drum lung. Viața noastră împreună nu a fost despre noi, decât la această senectute; a fost despre alții, despre România, despre societatea pe care am vrut să o lăsăm în urma noastră, lucidă și rațională”, a mai transmis fostul șef al statului.

Iliescu a mai subliniat, ca sfat pentru oameni, „că e important să ne trăim toți viețile nonutopic”.

„Rețeta nu e să ai o viață fabuloasă și fericită pe care să o urmărești cu imaginația, ci o viață pragmatică și pe cât cu putință lucidă și mulțumitoare, pe care să o construiești cu rațiunea. Imaginația a făcut multă lume nefericită. În rest, frica de moarte echivalează cu frica de a fi om. Face parte din ontologia noastră. Să nu ne fie frică să fim oameni”, a transmis fostul președinte, înainte să moară.

