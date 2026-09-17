Ion Iordache pleacă de la șefia PNL Gorj: „Renunț la o funcție care ar presupune să tac atunci când conștiința îmi spune să vorbesc”

Deputatul PNL Ion Iordache a anunțat, joi, că demisionează din funcția de președinte al PNL Gorj. Parlamentarul spune că s-a gândit la această decizie de mai multe luni și că renunțarea la funcția de conducere a organizației județene nu înseamnă retragerea din politică sau abandonarea proiectelor pentru Gorj.

Într-un mesaj intitulat „O decizie pentru conștiință”, Ion Iordache afirmă că a amânat momentul demisiei pentru că nu i-a fost ușor să renunțe la o responsabilitate în care spune că a investit timp, energie și speranță.

„De câteva luni mă gândesc la acest moment. L-am amânat pentru că nu este ușor să te desparți de o responsabilitate în care ai pus suflet, timp și speranță. Dar există momente în care tăcerea devine o formă de complicitate, iar compromisul începe să te îndepărteze de omul care ești”, a transmis deputatul.

Iordache vorbește și despre activitatea sa de dinaintea intrării în politică și spune că experiența acumulată în mediul privat a fost motivul pentru care a ales să intre în viața publică.

„Toată viața mea am construit. Am creat, am dezvoltat și am făcut lucrurile să meargă. Am creat mii de locuri de muncă, am format oameni și am crescut alături de ei. Ne-am respectat reciproc pentru că am fost uniți prin muncă, prin încredere și prin rezultate. Asta am făcut înainte de politică și asta voi continua să fac toată viața.

Am intrat în politică nu pentru funcții, ci pentru a pune în slujba oamenilor o parte din ceea ce am învățat și am construit. Am crezut că experiența unui om care știe ce înseamnă să plătești salarii, taxe și facturi, să îți asumi riscuri și să răspunzi pentru fiecare decizie poate fi folositoare comunității și țării sale.”

Deputatul susține că, în activitatea sa politică, a apărat interesele oamenilor și atunci când pozițiile sale nu au fost în acord cu cele ale partidului: „Am apărat cu curaj și convingere interesele oamenilor, chiar și atunci când pozițiile mele nu au fost comode pentru partid.”

Ion Iordache spune că motivul direct al demisiei este dorința de a avea mai multă libertate în exprimarea pozițiilor sale în Parlament: „Din respect pentru oamenii care au avut și au încredere în mine, am luat decizia de a demisiona din funcția de președinte al PNL Gorj.

Nu renunț la oamenii alături de care am luptat și nu abandonez Gorjul. Renunț doar la o funcție care ar presupune să tac atunci când conștiința îmi spune să vorbesc.”

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Liberalul afirmă că, fără funcția de conducere în organizația județeană, va putea vorbi mai apăsat despre problemele Gorjului, fără ca pozițiile sale să fie asociate cu obligația de a apăra deciziile partidului.

„Această decizie îmi va oferi mai multă libertate pentru a exprima, în Parlament, durerea, nevoile și așteptările județului nostru. Voi putea vorbi mai clar și mai apăsat despre problemele Gorjului, fără ca fiecare poziție să fie judecată prin prisma unei funcții de partid și fără obligația de a apăra decizii în care nu cred.”

Ion Iordache subliniază că își va continua mandatul de deputat și spune că principala sa responsabilitate rămâne față de alegătorii care l-au trimis în Parlament.

„Mandatul meu în Parlament este, înainte de toate, o responsabilitate față de oamenii care m-au trimis acolo.”

Deputatul le-a mulțumit colegilor care i-au fost alături și precizează că, deși nu va mai conduce organizația județeană, va continua să colaboreze cu liberalii gorjeni în proiectele comune.

„Le mulțumesc tuturor colegilor care mi-au fost alături cu sinceritate. Chiar dacă nu voi mai ocupa această funcție, rămân alături de colegii mei în proiectele comune.”

Ion Iordache și-a încheiat mesajul printr-o formulare care rezumă, în propriile sale cuvinte, motivul pentru care a decis să renunțe la conducerea organizației județene: „Nu aleg funcția. Aleg libertatea de a spune adevărul. Aleg să rămân omul care am fost întotdeauna.”

Iordache rămâne membru al PNL și își păstrează mandatul de deputat. Potrivit presei locale, la nivelul organizației nu fusese anunțat oficial, până joi, un succesor pentru funcția de președinte al PNL Gorj.

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Editor : C.A.