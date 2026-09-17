Live TV

Ion Iordache pleacă de la șefia PNL Gorj: „Renunț la o funcție care ar presupune să tac atunci când conștiința îmi spune să vorbesc”

Data publicării:
495252881_1068742161776427_7337001326006010336_n
Deputatul PNL, Ion Iordache. Sursa: Facebook Ion Iordache
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Deputatul PNL Ion Iordache a anunțat, joi, că demisionează din funcția de președinte al PNL Gorj. Parlamentarul spune că s-a gândit la această decizie de mai multe luni și că renunțarea la funcția de conducere a organizației județene nu înseamnă retragerea din politică sau abandonarea proiectelor pentru Gorj.

Într-un mesaj intitulat „O decizie pentru conștiință”, Ion Iordache afirmă că a amânat momentul demisiei pentru că nu i-a fost ușor să renunțe la o responsabilitate în care spune că a investit timp, energie și speranță.

„De câteva luni mă gândesc la acest moment. L-am amânat pentru că nu este ușor să te desparți de o responsabilitate în care ai pus suflet, timp și speranță. Dar există momente în care tăcerea devine o formă de complicitate, iar compromisul începe să te îndepărteze de omul care ești”, a transmis deputatul.

Iordache vorbește și despre activitatea sa de dinaintea intrării în politică și spune că experiența acumulată în mediul privat a fost motivul pentru care a ales să intre în viața publică.

„Toată viața mea am construit. Am creat, am dezvoltat și am făcut lucrurile să meargă. Am creat mii de locuri de muncă, am format oameni și am crescut alături de ei. Ne-am respectat reciproc pentru că am fost uniți prin muncă, prin încredere și prin rezultate. Asta am făcut înainte de politică și asta voi continua să fac toată viața.

Am intrat în politică nu pentru funcții, ci pentru a pune în slujba oamenilor o parte din ceea ce am învățat și am construit. Am crezut că experiența unui om care știe ce înseamnă să plătești salarii, taxe și facturi, să îți asumi riscuri și să răspunzi pentru fiecare decizie poate fi folositoare comunității și țării sale.”

Deputatul susține că, în activitatea sa politică, a apărat interesele oamenilor și atunci când pozițiile sale nu au fost în acord cu cele ale partidului: „Am apărat cu curaj și convingere interesele oamenilor, chiar și atunci când pozițiile mele nu au fost comode pentru partid.”

Ion Iordache spune că motivul direct al demisiei este dorința de a avea mai multă libertate în exprimarea pozițiilor sale în Parlament: „Din respect pentru oamenii care au avut și au încredere în mine, am luat decizia de a demisiona din funcția de președinte al PNL Gorj.

Nu renunț la oamenii alături de care am luptat și nu abandonez Gorjul. Renunț doar la o funcție care ar presupune să tac atunci când conștiința îmi spune să vorbesc.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liberalul afirmă că, fără funcția de conducere în organizația județeană, va putea vorbi mai apăsat despre problemele Gorjului, fără ca pozițiile sale să fie asociate cu obligația de a apăra deciziile partidului.

„Această decizie îmi va oferi mai multă libertate pentru a exprima, în Parlament, durerea, nevoile și așteptările județului nostru. Voi putea vorbi mai clar și mai apăsat despre problemele Gorjului, fără ca fiecare poziție să fie judecată prin prisma unei funcții de partid și fără obligația de a apăra decizii în care nu cred.”

Ion Iordache subliniază că își va continua mandatul de deputat și spune că principala sa responsabilitate rămâne față de alegătorii care l-au trimis în Parlament.

„Mandatul meu în Parlament este, înainte de toate, o responsabilitate față de oamenii care m-au trimis acolo.”

Deputatul le-a mulțumit colegilor care i-au fost alături și precizează că, deși nu va mai conduce organizația județeană, va continua să colaboreze cu liberalii gorjeni în proiectele comune.

„Le mulțumesc tuturor colegilor care mi-au fost alături cu sinceritate. Chiar dacă nu voi mai ocupa această funcție, rămân alături de colegii mei în proiectele comune.”

Ion Iordache și-a încheiat mesajul printr-o formulare care rezumă, în propriile sale cuvinte, motivul pentru care a decis să renunțe la conducerea organizației județene: „Nu aleg funcția. Aleg libertatea de a spune adevărul. Aleg să rămân omul care am fost întotdeauna.”

Iordache rămâne membru al PNL și își păstrează mandatul de deputat. Potrivit presei locale, la nivelul organizației nu fusese anunțat oficial, până joi, un succesor pentru funcția de președinte al PNL Gorj.

Citește și: Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat propunerea pe Facebook. Reacțiile partidelor

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Comisia Europeană
2
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
JD Vance
4
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
Vladimir Putin
5
Fost director CIA: „Putin a făcut NATO măreț. Nici cu o nouă mobilizare, Rusia nu-și va...
"Era mort". Au apărut imaginile! Ce a putut să facă Raheem Sterling, după accidentul de pe autostradă
Digi Sport
"Era mort". Au apărut imaginile! Ce a putut să facă Raheem Sterling, după accidentul de pe autostradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bolojan anoul nou evreies foto fb guvernul romaniei
Anul Nou Evreiesc şi 90 de ani de existenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti. Mesajele transmise de Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan
ID227269-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Nicușor Dan cere reexaminarea legii care permite scoaterea de terenuri din arii protejate pentru proiecte hidroenergetice
camera deputatilor
Săptămână crucială pentru banii din PNRR: România riscă să piardă peste 750 de milioane de euro. Ce urmează
irineu darau
Guvernul monitorizează prețul carburanților după ce Kazahstanul a oprit transportul de țiței prin CPC. Darău: „Vom căuta soluții”
sanitas foto
Federația SANITAS nu mai merge la discuțiile de la Ministerul Muncii. Hușanu: „Legea va fi contestată la CCR dacă ajunge în Parlament”
Recomandările redacţiei
nicusor dan diplomati 2
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier...
Siegfried Mureşan
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a...
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, reacție dură la propunerea lui Siegfried Mureșan ca...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui...
Ultimele știri
Alina Gorghiu: „Vă mărturisesc că nu văd cele 233 de voturi” necesare învestirii. Ce trebuie să facă Siegfried Mureșan
Cornelia Elena Micicoi, fosta prefectă USR de Timiș, reţinută 24 de ore de EPPO, într-un dosar de fraude cu fonduri europene (surse)
Kelemen Hunor, prima reacție după nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Într-un singur lucru nu facem compromisuri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Dan Petrescu, tot mai aproape de revenirea în fotbal! Imaginile care spun totul despre antrenorul dorit la...
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
1,5 milioane de euro pe masă pentru Claudiu Petrila! Șucu a dat răspunsul pe loc. Exclusiv
Adevărul
Condiția reluată de PNL pentru a vota un nou Guvern. Cele două propuneri prezentate de Bolojan la...
Playtech
Ce colete pot atrage atenția ANAF. Curierii raportează lunar încasările din ramburs. Diferența dintre o...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 17 septembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Holland, performanță uriașă cu noul „Spider-Man”. A doborât un record pe care nici „Avengers: Endgame” nu...
Adevarul
Notă de plată usturătoare la o cafenea din Veneția: cât a plătit o turistă pentru muzica ascultată în timpul...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
A renunțat complet la blond și e mult mai slabă. Cum a apărut actrița Abby Elliott din „The Bear”: „Pare o...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”