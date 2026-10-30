Ionel Bogdan (PNL), replică la acuzațiile social-democraților privind deficitul bugetar: „Cifrele nu mint. PSD, da”

„Greaua moştenire” invocată de PSD se dovedeşte a fi o moştenire „bună”, iar cifrele privind deficitul bugetar „strică toată propaganda” social-democraţilor, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

„Ce surpriză neplăcută pentru PSD! "Greaua moştenire" se dovedeşte a fi o moştenire bună. Iar cifrele le strică toată propaganda! Deficitul bugetar la 9 luni a scăzut de la 5,31% a 3,81% din PIB, veniturile statului au crescut cu 11,9%, iar investiţiile publice au ajuns la aproape 108 miliarde de lei. Şi surpriza continuă! Chiar Guvernul PSD confirmă deficitul de 3,81% din PIB la 9 luni, iar prin proiectul de rectificare bugetară menţine ţinta de deficit pentru 2026 la 6,2% din PIB. Exact cea stabilită de Guvernul Bolojan”, a scris Ionel Bogdan vineri, într-un mesaj pe Facebook.

El a acuzat PSD de minciună.

„Aşadar, domnilor Grindeanu, Câciu, Budăi şi Zamfir, unde este dezastrul despre care vorbiţi? PSD a vrut puterea pentru partid, nu pentru a guverna în interesul oamenilor. Cifrele nu mint. PSD, da”, a susţinut liberalul.

Ministerul Finanţelor a transmis joi că prima rectificare bugetară din 2026 menţine deficitul la 6,2% din PIB pentru acest an, în condiţiile în care veniturile bugetului general consolidat sunt revizuite în scădere cu 4,7 miliarde de lei, iar cheltuielile cu 1,2 miliarde de lei, cele mai mari suplimentări nete fiind prevăzute pentru Sănătate.

Marţi, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut ministrului Finanţelor să prezinte public situaţia economică „reală” a ţării.

Editor : B.P.