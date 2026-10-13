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Exclusiv Ionel Bogdan (PNL): Suntem dispuși să semnăm cu Luca Niculescu un acord care să prevadă lucruri de la care noi nu facem rabat

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pnl inquam photos george calin
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Ne dorim ca guvernarea să fie cât mai eficientă, deși mă îndoiesc că o guvernare din care face parte PSD poate fi eficientă” „Cu siguranță varianta unui guvern 100% tehnocrat este o variantă mult mai ușor de de convins până la urmă colegii din PNL”

Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL, spune despre faptul că se vorbește acum despre alegeri anticipate în cazul în care nu va fi învestit guvernul Luca Niculescu „e o evoluție, este în regulă, sperăm să se încheie odată această criză politică după atâtea luni de zile”. De asemenea,liberalul a precizat la Digi24 că PNL va susține învestirea guvernului Luca Niculescu și va încheia un acord cu premierul desemnat, nicidecum cu PSD, dacă acest partid va face parte din guvern. „Suntem dispuși să semnăm cu dânsul un acord de principiu care să prevadă lucrurile de la care noi nu facem rabat”, a subliniat acesta.

„Nu pot să nu remarc că acum două săptămâni, când a fost despre învestirea Guvernului Mureșean, nu s-a vorbit despre alegeri anticipate. Acum se vorbește. Mă rog, e o evoluție, este în regulă, sperăm să se încheie odată această criză politică după atâtea luni de zile. Românii nu mai au răbdare, nimeni nu mai are răbdare și noi suntem dispuși să contribuim la încheierea acestei crize politice. Tocmai din acest motiv, Partidul Național Liberal a încercat toate variantele, a pus pe masă toate soluțiile, a venit cu soluții proprii, dar este dispus să contribuie și la soluțiile propuse de președintele României, astfel încât să putem închide această criză”, a declarat Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL.

Întrebat dacă va Partidul Național Liberal va susține guvernul Luca Niculescu, Bogdan a declarat că formațiunea „este dispusă să dea un vot pentru învestire”.

„Domnul Niculescu a enunțat în spațiul public că ar fi nevoie, dacă partidele nu vor să intre la guvernare, cum este cazul Partidului Național Liberal, care nu dorește să intre într-un guvern cu Partidul Social Democrat, a enunțat faptul că ar fi nevoie de un acord. Noi n-o să facem un acord cu Partidul Social Democrat și nu ne dorim să facem un acord cu Partidul Social Democrat. Dar dacă domnul Niculescu simte nevoia să existe un acord, atunci noi suntem dispuși să semnăm cu dânsul un acord de principiu care să prevadă lucrurile de la care noi nu facem rabat și la care nu vom face rabat în următoarea perioadă nici din parlament, chiar dacă vom fi în opoziție. Și anume disciplina financiară, reducerea deficitului, angajamentele pe care România deja le are și care trebuie duse mai departe”, a precizat liberalul.

„Ne dorim ca guvernarea să fie cât mai eficientă, deși mă îndoiesc că o guvernare din care face parte PSD poate fi eficientă”

În legătură cu o posibilă moțiune de cenzură depusă după primele șase luni de către PNL, în cazul în care nu va fi respectat un eventual acord semnat de liberali cu premierul Luca Niculescu, Ionel Bogdan a spus că PNL „va vedea cum vor decurge lucrurile în aceste șase luni de zile”.

Noi nu vom depune și nu vom uză de prevederile constituționale privind depunerea sau susținerea unei moțiuni de cenzură, decât dacă se impune acest lucru. Noi nu dorim ca România să fie într-un haos politic nesfârșit.

„Ne dorim ca guvernarea să fie cât mai eficientă dacă se poate, deși mă îndoiesc că o guvernare din care face parte Partidul Social Democrat poate fi eficientă, dar timpul ne va răspunde la această întrebare dacă acest guvern va fi învestit”, a adăugat purtătorul de cuvânt al PNL.

Întrebat dacă pentru PNL, Luca Niculescu este soluția bună acum, Ionel Bogdan a spus că nu poate preciza acest lucru: „N-aș putea să vă răspund la această întrebare, ceea ce pot să vă răspund este că e nevoie de un guvern, prin urmare noi am încercat să facem o majoritate în Parlament, n-am reușit să facem acest lucru, am considerat că măsurile și ceea ce am propus ar fi fost corect pentru România, că guvernul era unul cât se poate de competent dacă ar fi primit votul de învestitură, neexistând această situație, avem o altă situație în față și anume votul pe guvernul Luca Niculescu. Dacă ajungem la vot, atunci suntem dispuși să îl susținem, singur, dar în condiții de bun simț”, a adăugat acesta.

„Cu siguranță varianta unui guvern 100% tehnocrat este o variantă mult mai ușor de de convins până la urmă colegii din PNL”

„Pentru Partidul Național Liberal, cu siguranță varianta unui guvern 100% tehnocrat este o variantă mult mai ușor de de convins până la urmă colegii din PNL să susțină varianta guvernului Luca Niculescu. O variantă cu PSD în interior, vă dați seama că și în interiorul partidului naște diferite discuții”, a subliniat liberalul.

Referitor la o moțiune care a dărâma guvernul Niculescu, Ionel Bogdan a afirmat că acum, „configurația parlamentară este cea pe care o știm cu toții. Parlamentul este foarte fragmentat. Prin urmare, dacă mă întrebați pe mine personal, soluția alegerilor anticipate ar fi fost singura variantă care ar fi pus punct crizei pe un termen mai lung de timp. Soluția aceasta va fi o soluție pe termen mediu, dacă vreți, nu cred că pe termen lung, adică Parlamentul este foarte fragmentat și atunci sigur că orice soluție ai avea nu poate întruni o majoritate pe termen lung”, a mai spus Ionel Bogdan.

Editor : Liviu Cojan

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