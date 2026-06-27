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Ionuș Stroe, replică acidă către conducerea PNL: „Confundă voinţa proprie a lui Bolojan cu litera legii”

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Ionuț Stroe
Ionuț Stroe. FOTO: Inquam Photos
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Deputatul PNL Ionuţ Stroe a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, despre contestarea în instanţă a deciziilor Congresului PNL, că a te adresa unei instanţe nu este sabotaj iar conducerea actuală a partidului confundă voinţa proprie a lui Bolojan cu litera legii.

Ionuţ Stroe, care este unul din contestatarii actualei conduceri a PNL, a afirmat că cei care au apelat la justiţie caută dreptate, pentru că accesul la justiţie este definiţia statului de drept.

„Am văzut comunicatul conducerii PNL de astăzi, care nu este un atac la adresa noastră, a celor care avem opinii diferite faţă de Bologan şi restul, este un atac la adresa unui principiu fundamental, dreptul fiecărui cetăţean într-o societate democratică şi inclusiv al fiecărui membru de partid, dacă este, ne referim la cazul de faţă, de a se adresa instanţelor de judecată. Şi vreau să fie foarte clar pentru toţi, a te adresa unei instanţe nu este sabotaj, cum cei care au scris acel comunicat s-au făcut public de râs”, a precizat Stroe, potrivit News.ro.

El a menţionat că este un drept garantat de Constituţie şi exercitarea acestor drepturi procesuale prevăzute negru pe alb de legi care reglementează activitatea partidelor politice, nu poate fi niciodată calificată ca fiind atac la adresa partidului.

„Ei confundă voinţa lor, voinţa proprie a lui Bolojan cu litera legii. Şi atunci când conducerea actuală a PNL ne numeşte pe noi, pe cei care practic îşi caută dreptatea în faţa judecătorilor, pucişti, ne spun, de fapt, că puterea judecătorească n-ar trebui să existe sau să existe după voinţa lui Bologan şi că accesul la justiţie ar trebui rezervat doar celor care îi convin lui sau celor care conduc partidul în acest moment. Aceasta nu este o poziţie liberală, democratică, nici măcar o poziţie care să scuze oarecum acest comportament autocratic”, a menţionat Stroe, arătând că nu mai vorbeşte despre presiunea publică, care este inacceptabilă, asupra magistraţilor.

„Întrebaţi magistraţii, apropo, cum reacţionează la astfel de comunicate”, a mai comentat Stroe.

Partidul Național Liberal a criticat, sâmbătă, modul în care s-a desfăşurat procedura în dosarul soluţionat de Tribunalul Ilfov, în urma acţiunii introduse de foşti membri ai conducerii partidului şi solicită respectarea dreptului la apărare, arătând că avocaţii PNL nu au primit încă acces la dosar şi nu au putut consulta documentele.

PNL mai spune că aceiaşi pucişti din PNL continuă ofensiva împotriva propriului partid şi au introdus noi acţiuni la Tribunalul Bucureşti, solicitând suspendarea şi anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Naţional Liberal.

Editor : C.L.B.

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