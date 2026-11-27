România a efectuat cea mai amplă ajustare fiscală din Uniunea Europeană, transmite deputatul USR Ionuţ Moşteanu, care menţionează că această realizare contrazice „propaganda” PSD.

Precizările vin după ce, vineri, Ministerul de Finanţe a publicat Raportul privind starea finanţelor publice.

„A câta oară trebuie să mai vină ministrul Finanţelor cu cifrele oficiale pe masă ca să spulbere minciuna cu «gaura bugetară» inventată de PSD? Astăzi, Alexandru Nazare a prezentat execuţia bugetară la final de octombrie şi radiografia finanţelor publice, iar realitatea este alta decât în propaganda PSD pe la televiziunile lor. România venea după guvernarea PSD Ciolacu cu un deficit de 9,2% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. A coborât la 7,8% în 2025, iar după zece luni din acest an e la 3,92%, adică cu 27 de miliarde de lei mai puţin decât în aceeaşi perioadă de anul trecut. E cea mai mare ajustare fiscală din Uniunea Europeană”, scrie fostul ministru al Apărării, pe pagina sa de Facebook.

El menţionează că toate cele trei agenţii de rating au păstrat România în categoria recomandată investiţiilor. De asemenea, inflaţia a scăzut de la 10,9% la 6,8%, economia a avut „cel mai bun ritm trimestrial de creştere” din ultimii patru ani, iar investiţiile publice totalizează cu 33 de miliarde de lei mai mult decât anul trecut, adaugă deputatul USR.

„Acum, despre faimoasa gaură de 50 de miliarde pe care Sorin Grindeanu o plimbă prin toate studiourile TV. Ministerele şi celelalte instituţii au cerut în total vreo 46 de miliarde de lei ca să închidă anul. Au cerut. Din suma asta, obligaţiile certe ale statului sunt 19 miliarde. Iar din cele 19 miliarde, 15 sunt salariile magistraţilor, stabilite printr-o hotărâre a Înaltei Curţi. Ministrul a spus-o limpede: aceste sume nu reprezintă deficit bugetar pe anul în curs. Deci asta e toată descoperirea lor. Au luat lista de dorinţe a instituţiilor şi au numit-o gaură”, se arată în postare.

Potrivit lui Moşteanu, social-democraţii au nevoie de un pretext „ca să îşi justifice propria incompetenţă, ca să îngroape promisiunile cu care au păcălit pensionarii şi ca să îşi pregătească terenul pentru noi tunuri şi jaf public”. România era „pe calea corectă” în timpul guvernării Bolojan, mai scrie deputatul.

„Deficitul a scăzut cu 27 de miliarde. Economia creştea. Inflaţia cobora. Dar au venit PSDiştii. Gândul lor va fi doar la jaf”, susţine el.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că România se află pe o direcţie corectă, iar execuţia bugetară la zece luni arată un deficit de 3,92% din PIB, în scădere cu 27 miliarde de lei.

„România se află pe o direcţie corectă. Aceasta nu înseamnă că drumul este uşor, dar suntem în direcţia corectă. Să ne amintim de unde am plecat - România venea după un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, iar riscurile erau imediate şi severe. Să ne amintim riscurile: suspendarea fondurilor europene, pierderea ratingului, scumpirea accelerată a împrumuturilor. Astăzi, tabloul arată diferit. Am redus deficitul la 7,8% în 2025, iar execuţia bugetară la zece luni din acest an arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut”, a spus Nazare.

Editor : A.C.