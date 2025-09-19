Live TV

Moșteanu: „O parte din români privesc războiul de pe balcon”. E important să arătăm Rusiei că suntem pregătiți să ne apărăm

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avertizat vineri, întrebat despre dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al țării noastre, că vor mai fi provocări ale Rusiei și „e important să arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm”. 

„Vom vedea astfel de provocări în continuare. Eu sunt sigur că așa cum au am văzut, provocările din Polonia și din România vor mai fi. Important este să luăm deciziile cu înțelepciune și să arătăm că suntem pregătiți să asta vom face în continuare împreună cu aliații noștri”, a declarat Moșteanu. 

„Alianța asta arată că funcționează și vedem asta aici, pe teritoriul României mai mult ca oricând, pentru că, din nefericire, o parte din români privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea, și asta este o realitate, dar iată că putem să stăm liniștiți, pentru că suntem parte din această mare umbrelă de protecție”, adaugă spune ministrul.

Întrebat și despre bucățile de drone găsite joi pe o plajă din Constanța, ministrul Apărării spune că sunt făcute verificări. 

„Bucățile de dronă în sine nu ex, nu reprezintă neapărat un pericol dacă sunt doar bucăți de plastic, dacă e o dronă neexplodată trebuie verificată și și în cazul acesta și ieri s-au dus toate structurile statului care au atribuții, pentru că nu știm ce mai acolo e”.

Ionuț Moșteanu spune că toate incidente sunt normale având în vedere că „suntem vecini cu războiul” și că împreună cu aliații țara noastră va răspunde mai rapid a astfel de provocări. 

„Vedem din când în când apar resturi de drone, fie că e vorba de drone navale sau de drone aeriene, apar pe teritoriu României, în zona Dobrogea sau pe la malul Mării Negre. Avem peste 20 de incidente în care bucăți de dronă au căzut pe teritoriul României, după ce au fost distruse de antiaeriana ucraineană și ale au fost documentate și anunțate.

Din punctul meu de vedere, cât sunt aici la Minister, încerc să comunic mai repede, să spun foarte clar asta este realitatea. Mai intră câte un avion în spațiul controlat de România, deasupra Mării Negre și se mai întâmplă lucruri de astea. Suntem vecini cu războiul, că ne place, că nu ne place, asta este realitate. Important este ca instituțiile noastre să asta facem în fiecare zi, să lucreze mai bine împreună, să lucrăm mai bine împreună cu aliații și să răspundem mai rapid la astfel de provocări”, a mai spus el.

Sâmbătă, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, provocând reacția Forțelor Aeriene Române. Două avioane F-16 au interceptat drona, având contact vizual și radar intermitent pe durata a aproximativ 50 de minute.

Drona a fost identificată de MApN ca fiind una rusească, de tip Geran, însă Kremlinul a negat acuațiile

 

