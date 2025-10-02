Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: Organizăm licitație pentru 216 tancuri moderne. Condiția este să fie fabricate în România

România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale. Ionuț Moșteanu spune că 54 de tancuri s-au achiziționat din Statele Unite în 2022. Iar în etapa următoare a acestui program de înzestrare, pentru 216 astfel de vehicule de luptă se va organiza o licitație. „Să vedem ce producători vin, cu ce propuneri vin. Sunt americani, sunt coreeni, sunt europeni care fac tancuri bune, competitive.

„În momentul ăsta avem ca țintă formarea a cinci batalioane de tancuri, un batalion are 54 de tancuri. Avem tancuri din anii 55 și din 85, astea sunt tancurile noastre la momentul ăsta și e nevoie de tancuri noi. Programele astea de înzestrare sunt gândite cu bătaie foarte lungă. Prima etapă a acestui program de înzestrare a început în 2022, s-au achiziționat 54 de tancuri Abrams printr-un contract guvern la guvern cu Statele Unite ale Americii. Alea au fost atunci disponibile pentru a fi livrate cel mai repede”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

„Etapa a doua este cu 216 tancuri. Aici sunt încă patru batalioane de tancuri, prinse în țintele de înzestrare pe care le-am făcut împreună cu partenerii noștri acum ani de zile, și aici va fi o condiție de localizare a producției. Acum nu e vorba de un contract, ca să înțelegem și pașii. Am trimis spre aprobare Parlamentului, după aprobarea parlamentului începe o procedură de licitație. Va fi o licitație restrânsă cu invocarea interesului strategic național și acolo producătorii care vor vrea să livreze aceste tancuri vor trebui să le producă aici. Tancurile astea le vom folosi 30, 40 de ani. E nevoie de o bază de mentenanță foarte, foarte solidă pentru aceste tancuri și asta va fi o condiție nenegociabilă în contract, ca producția să fie aici.

O să vedem ce producători vin la licitație, cu ce propuneri vin. Sunt americani, sunt coreeni, sunt europeni care fac tancuri bune, competitive. E important pentru noi să avem niște tancuri de generație nouă și cum spuneam, să le folosim pentru următorii 30-40 de ani”, a mai spus ministrul Apărării.

