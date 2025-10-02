Live TV

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: Organizăm licitație pentru 216 tancuri moderne. Condiția este să fie fabricate în România

Data publicării:
tanc
Foto: Profimedia

România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale. Ionuț Moșteanu spune că 54 de tancuri s-au achiziționat din Statele Unite în 2022. Iar în etapa următoare a acestui program de înzestrare, pentru 216 astfel de vehicule de luptă se va organiza o licitație. „Să vedem ce producători vin, cu ce propuneri vin. Sunt americani, sunt coreeni, sunt europeni care fac tancuri bune, competitive.

„În momentul ăsta avem ca țintă formarea a cinci batalioane de tancuri, un batalion are 54 de tancuri. Avem tancuri din anii 55 și din 85, astea sunt tancurile noastre la momentul ăsta și e nevoie de tancuri noi. Programele astea de înzestrare sunt gândite cu bătaie foarte lungă. Prima etapă a acestui program de înzestrare a început în 2022, s-au achiziționat 54 de tancuri Abrams printr-un contract guvern la guvern cu Statele Unite ale Americii. Alea au fost atunci disponibile pentru a fi livrate cel mai repede”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

„Etapa a doua este cu 216 tancuri. Aici sunt încă patru batalioane de tancuri, prinse în țintele de înzestrare pe care le-am făcut împreună cu partenerii noștri acum ani de zile, și aici va fi o condiție de localizare a producției. Acum nu e vorba de un contract, ca să înțelegem și pașii. Am trimis spre aprobare Parlamentului, după aprobarea parlamentului începe o procedură de licitație. Va fi o licitație restrânsă cu invocarea interesului strategic național și acolo producătorii care vor vrea să livreze aceste tancuri vor trebui să le producă aici. Tancurile astea le vom folosi 30, 40 de ani. E nevoie de o bază de mentenanță foarte, foarte solidă pentru aceste tancuri și asta va fi o condiție nenegociabilă în contract, ca producția să fie aici.

O să vedem ce producători vin la licitație, cu ce propuneri vin. Sunt americani, sunt coreeni, sunt europeni care fac tancuri bune, competitive. E important pentru noi să avem niște tancuri de generație nouă și cum spuneam, să le folosim pentru următorii 30-40 de ani”, a mai spus ministrul Apărării.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
4
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
Serghei Nariskin
5
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Moscow, Russia. 09 May, 2025. Russian President Vladimir Putin delivers an address during the annual Victory Day military parade at Red Square, May 9, 2025, in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Russian Government/Alamy Live News
Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la...
ploi
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Ninge...
vladimir putin
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor...
klaus iohannis
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al...
Ultimele știri
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței
Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme: crengi pe carosabil și cabluri rupte
Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow la debutul în Conference League
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ionut mosteanu
Sfatul lui Ionuț Moșteanu pentru militarii români, după ce în SUA „generalii grași” au fost luați în vizor
Schönefeld, Brandenburg, Deutschland, 07.06.2024: ExpoCenter-Airport: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berl
Moșteanu susține, optimist, că România va produce drone în colaborare cu Ucraina din 2027: Am văzut 4 fabrici, nu e foarte complicat
Bucharest, Romania - January 24, 2024: Details with a Romanian army soldier holding an AK 47 assault rifle during a military ceremony at the Monument
Moșteanu, despre înarmare: SUA vor să ne pregătim, să stăm bine pe picioare. Marcel Ciolacu a băgat adânc mâna în bugetul înzestrării
Screenshot 2025-10-02 225407
Ionuț Moșteanu: Primii tineri vor fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Cine poate aplica și ce teste sunt obligatorii
tanc-ucraina-avdiivka-1536x1023
Moșteanu: Putin menține mobilizarea în Rusia prin propagandă, nu reușește să miște linia frontului. Bravii ucraineni resping atacurile
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea...
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Elvețienii au ”desființat” un fotbalist de la FCSB!
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...