Ionuţ Moşteanu s-a întâlnit cu omologul ucrainean, Denîs Şmîhal: „Vom continua să le fim alături în această luptă”

Data publicării:
Ionuț Moșteanu și Denîs Şmîhal
Foto: Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a avut o întâlnire, luni, cu omologul ucrainean, Denîs Şmîhal, el afirmând că lupta Ucrainei este o luptă pentru independenţa şi suveranitatea ţării sale şi, în acelaşi timp, o luptă pentru valorile noastre comune iar România va continua să le fie alături în această luptă. Moşteanu mai spune că vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE şi vom implica companiile româneşti în reconstrucţia Ucrainei.

„M-am întâlnit astăzi cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Şmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toţii, despre viitorul european al regiunii noastre, dar şi despre ce putem construi împreună, dincolo de război”, spune ministrul Apărării, într-o postare pe Facebook. 

Ionuţ Moşteanu transmite că „lupta Ucrainei este o luptă pentru independenţa şi suveranitatea ţării sale şi, în acelaşi timp, o luptă pentru valorile noastre comune”.
 
„Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile româneşti în reconstrucţia Ucrainei şi vom lucra pentru întărirea securităţii la Marea Neagră”, afirmă Moşteanu. 
 
„Putin a crezut că, prin teroare şi bombe, poate opri drumul european al Ucrainei şi poate ameninţa securitatea Europei. S-a înşelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliţia celor care apără valorile democratice şi va fi parte a reconstrucţiei unei Ucraine europene şi sigure”, mai afirmă ministrul Apărării. 

