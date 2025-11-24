Live TV

Exclusiv Ionuț Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-i da mită

ionut mosteanu face declaratii
Ionuț Moșteanu. Foto: Profimedia
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus luni seara la Digi24 că nu a fost informat de servicii despre cazul fostului senator OSD care ar fi vrut să îi ofere mită, dar a subliniat că nu este de acord să se ia un „capăt de ață” din bani publici. De asemenea, ministrul a afirmat că el crede „că s-a lămurit toată lumea că n-avem cum să facem astfel de afaceri, nu cu mine”, a punctat ministrul Apărării.

„Eu pot să spun că atâta timp cât o să stau pe scaunul ăla, orice informație o să am, o s-o dau mai departe și o să colaborez cu instituțiile, deoarece corupția ne-a ținut pe loc atâția ani și corupția e cea care m-a făcut să intru în politică. N-o să tolerez nici un capăt de ață luat din bani publici”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Întrebat dacă a fost informat de servicii în legătură cu cazul de corupție în care a fost implicat fostul senator PSD ce a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN, ministrul Apărării a spus că nu. „Am informări de la Direcția Generală de Informații Armatei, o direcție foarte bine structurată, cu informări foarte precise și în orice moment, pe orice subiect pot obține mai multe informații. Despre cazul ăsta nu am avut informări”.

„Acum e treaba procurorilor, cazul ăla merge la procurori. Eu mă uit la altele, și pe măsură ce găsesc, au mai fost cazuri pe care le-am trimis către Parchete și diverse sesizări, rapoarte de la audit sau de la corpul de control, ori de la Departamentul pentru Combaterea Corupției, toate merg către parchete. Dacă descoper ceva, n-o să stea nimic la mine. Pe măsură ce o să descoper, sau aflu lucruri noi, o să sap și o să le dau mai departe. Deci nu o să dorm pe ele”, a subliniat Moșteanu.

Ministrul Apărării a declarat că dacă cineva ar fi venit la el în birou să îi ofere mită l-ar fi ținut acolo sau îl „trimitea legat”. „Îl trimiteam legat dacă ajungea acolo și făcea vreo propunere. Nu accept că cineva încearcă să ia un capăt de ață din banii publici, și nu zic doar de banii armatei, orice ban public. De aia suntem unde suntem, de aia merge România prost, pentru că este infiltrată de multe caracatițe, unde sunt bani mulți. Sunt băieți deștepți - de la apărare la energie și la mai știu eu ce alte domenii, agricultură și altele -, care știu să folosească portițe, să găsească portițe pentru a sifona sau a drena bani publici către afacerile lor. Nu mai vorbesc de construcții și de altele, că sunt cazuri și acolo”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

„Cred că s-a lămurit toată lumea că n-avem cum să facem astfel de afaceri, nu cu mine”, a punctat ministrul Apărării.

