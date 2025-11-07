Ionuț Pucheanu, atac la AUR în Congresul PSD: O bulă de săpun nu poate constitui temelie sau construcţie

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a afirmat, vineri, într-un discurs susținut la Congresul PSD, că AUR este un partid „făcut din vorbe mari, din iluzii, promisiuni fără acoperire”, dar a precizat că o „bulă de săpun nu poate constitui temelie sau construcţie”. El a explicat că cei de la AUR au început în pandemie şi au profitat de frică, neîncredere şi de haos şi au păcălit mulţi români pentru că au ştiut să gestioneze momentele de criză.

„Partidul Social Democrat are o datorie, şi anume aceea de a se întoarce la matcă, să revină la valorile care ne-au făcut puternici şi respectaţi, şi mai ales partidul care a fost mereu aproape de oameni. Noi am fost şi suntem partidul care apără familia, credinţa, munca şi onoarea. Astăzi aceste valori sunt revendicate de alţii. Sunt trâmbiţate în stradă, cu telefonul în mână şi apoi aruncate pe reţelele de socializare. În ultimii 36 de ani, am văzut cum s-au ridicat valuri de partide sau partiduleţe care au promis marea cu sarea. Au apărut brusc, au furat voturi, au urlat cât au putut şi au tăcut extrem de rapid”, a declarat Ionuţ Pucheanu, vineri, la Congresul PSD, potrivit News.ro.

El a precizat că AUR este un partid făcut din promisiuni fără acoperire.

„S-au spart la fel ca orice val când au ajuns la mal. Astăzi acest val poartă alt nume - AUR. E făcut din vorbe mari, din iluzii, din promisiuni fără acoperire. Dar o bulă de săpun nu poate constitui temelie sau construcţie. Au păcălit mulţi români pentru că au ştiut să speculeze momentele de criză. Au început din pandemie, au profitat de frică, de neîncredere şi de haos. Au făcut din nemulţumirea oamenilor şi din buna lor credinţă o armă”, a transmis primarul Galaţiului.

El a mai adăugat că cei de la PSD nu aleargă după aplauze, nu vor să cucerească Tik-Tokul, ci să dezvolte România.

Congresul Partidului Social Democrat are loc vineri, de la ora 13:00. Sorin Grindeanu este unicul candidat la funcția de președinte al partidului. În cadrul evenimentului va fi votată și o nouă conducere a partidului, prin care actualul președinte interimar s-a asigurat că își ține oamenii din partid aproape - vin nume noi, iar lideri cu state vechi pleacă acasă. Începând de astăzi, PSD va avea și o nouă doctrină: partidul se dezice de progresism și trece la valori „naționale, religioase, tradiționale”.

Editor : B.E.