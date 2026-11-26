Deputatul PNL Ionuț Stroe, revocat în vară de la conducerea PNL Sector 4, se arată solidar cu senatorii Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, sancționați de partid. El, împreună cu alți 18 deputați și senatori, contestă conducerea lui Ilie Bolojan. Ionuț Stroe a declarat, pentru Digi24.ro, că „în spatele acestor sancțiuni se află o discuție pe care conducerea partidului refuză să o poarte, și anume alipirea PNL la USR”.

„Ieri am semnat, alături de alți 18 colegi deputați și senatori, scrisoarea de solidaritate cu Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, pentru că știu din propria experiență că ceea ce li s-a întâmplat lor nu este un caz izolat.

În vară am fost revocat de la conducerea PNL Sector 4, iar în toamna aceasta am fost înlăturat atât de la conducerea delegației României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cât și din locul în delegație, doar pentru că am îndrăznit să am o opinie diferită de cea a președintelui partidului.

Sunt la APCE din 2009 și mi-am construit acolo o reputație bună, luptând pentru România, așa că știu foarte bine că nu pentru ce am făcut la Strasbourg mi-am pierdut locul, ci pentru ce am spus la București.

Presiunea și șantajul politic au continuat, ni s-a cerut explicit să ne retragem plângerile din instanță dacă nu vrem să fim excluși din grupurile parlamentare, deși instanțele ne-au dat deja dreptate în mai multe rânduri. Nimeni nu ar trebui pedepsit pentru că își caută dreptatea în instanță, cu atât mai puțin într-un partid care se numește liberal.

În spatele acestor sancțiuni se află o discuție pe care conducerea partidului refuză să o poarte, și anume alipirea PNL la USR. O astfel de decizie trebuie luată doar după o consultare internă reală, cum ar fi un congres, cu alegeri în filiale de jos în sus. Și deja se văd consecințele acestei «userizări» a partidului: liberalii vechi sunt înlăturați și înlocuiți cu personaje politice din alte zone, cu aere de vedete, care până mai ieri atacau PNL-ul cu fiecare ocazie.

Iar prin excluderi succesive și autoritare, nevoia acestei discuții nu dispare din partid, așa cum și-ar dori unii, ci doar se acutizează. Adevărul e simplu: lui Ilie Bolojan îi este teamă de dezbatere. Un lider sigur pe el nu se comportă așa. El preferă revocările, excluderile și amenințările, pentru că știe că într-o confruntare deschisă ar avea multe de explicat. Ar avea de explicat de ce astăzi se negociază liste comune cu USR fără ca liberalii să fie întrebați”, a declarat deputatul Ionuț Stroe pentru Digi24.ro.

Grupul parlamentar al PNL din Senat a decis excluderea Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie, iar Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost sancționați prin retragerea funcțiilor de conducere din comisiile parlamentare. Pauliuc a acuzat că liderul liberal Ilie Bolojan a ales să înceapă „execuțiile” cu ea și Anisie, „cu două femei”, după ce au refuzat să renunțe la acțiunile din instanță. Cei patru rămân membri ai partidului și își păstrează mandatele de senatori.

Pauliuc a deschis un proces împotriva PNL la Tribunalul Bucureşti, în care le solicită judecătorilor suspendarea efectelor deciziei Biroului Politic Naţional din 8 noiembrie, potrivit căreia senatorii şi deputaţii partidului care nu îşi retrag acţiunile din instanţă împotriva formaţiunii riscă excluderea din grupurile parlamentare.

Editor : Alexandru Costea | Ana Petrescu