Florin Iordache spune că a văzut plicuri cu droguri la manifestanții anti-PSD

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, marţi, că aceia care aduc injurii şi îi jignesc pe participanţii la mitinguri au un comportament anormal, susţinând că a văzut că "la anumite manifestări au fost plicuri cu droguri, oameni la care există suspiciunea că într-un fel sau altul au fost motivaţi".

"Cred că s-a ajuns prea departe. Modul în care se protestează este dreptul cuiva şi al meu şi al dvs de a ne exprima. Dar cred că s-a ajuns prea departe. Atunci când o formaţiune politică are un anumit miting şi vine şi încearcă să convingă cetăţenii şi cei care îi vor vota, cred că avem decenţa să putem avea o manifestare civilizată. Nu m-aţi văzut nici pe mine, nici pe colegii mei, nici din PSD, nici din ALDE, că am îndemnat oamenii la ură, la proteste din acestea foarte vocale. Înclin să cred că aceste proteste şi aceşti oameni care adresează invective, care au un comportament anormal cred că ar trebui să se oprească, pentru că nu poţi să ai un dialog cu dumnealor. Faptul că adresează injurii, faptul că jignesc, faptul că îi jignesc prin comportament pe cei care merg la miting şi vor să asculte anumite luări de cuvânt nu le dă dreptul să urle, să deranjeze, să aducă injurii", a afirmat Iordache, la Parlament.

El a spus că acest comportament este "nedrept, nedemn pentru dumnealor".

"Cred că dna Carmen Dan (ministrul Afacerilor Interne - n.r.) are dreptate, trebuie să aflăm dacă aceşti oameni sunt cumva plătiţi, cine îi plăteşte, de ce îi plăteşte. Nu numai Ministerul de Interne şi alte instituţii trebuie să vadă ce resorturi au aceşti oameni. Am văzut şi eu un comportament anormal ce îi mână la limita legii. A adresa injurii, a perturba o anumită manifestare autorizată, un miting autorizat al unui partid, indiferent ce partid, este anormal. (...) Nu are nimeni dreptul să încalce un drept constituţional de a merge la o astfel de manifestare şi de a te manifesta în afara regulilor şi în afara Codului penal", a adăugat Florin Iordache.

Social-democratul a mai spus că la anumite manifestări "au fost plicuri cu droguri". "Este un comportament anormal, cred şi eu că am văzut că la anumite manifestări au fost plicuri cu droguri, oameni la care există suspiciunea că într-un fel sau altul au fost motivaţi. Acest comportament anormal îmi lansează suspiciunea că aceşti oameni, dacă nu au fost plătiţi de cineva, au alte resorturi pentru astfel de comportament", a completat Iordache.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marţi, la Oradea, că această campanie electorală are o particularitate agresivă, subliniind faptul că "din anii '90 nu au mai fost cazuri în care să întâlnim manifestaţii şi contramanifestaţii în acelaşi loc".

"Asistăm la acutizarea unor atitudini agresive şi faptul acesta ne determină şi pe noi să tratăm cu toată exigenţa aceste abordări şi vreau să anunţ că vom fi foarte hotărâţi să sesizăm orice încălcare a legii de fiecare dată când vom constata că am depăşit acest plan al exprimării într-un mod civilizat, autorizat şi legal. Am solicitat rigoare în aplicarea legii, transparenţă şi exigenţă tuturor structurilor din minister care au competenţe în planul ordinii publice", a spus Carmen Dan.

