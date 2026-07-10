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Iranul acuză NATO de „agresiuni împotriva poporului său”. Mesajul dur transmis de Teheran după summitul Alianței de la Ankara

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Iranian Children And Pro-Government Rally, Tehran - 12 Jan 2026
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia
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Iranul a calificat, vineri, drept „motivate politic” declaraţiile liderilor NATO cu privire la programul nuclear al Republicii islamice, precum şi la libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, făcute în cadrul summitului Alianţei Nord-Atlantice din Turcia, potrivit unui comunicat al ambasadei iraniene la Ankara, citat de EFE.

În declaraţia comună emisă la încheierea summitului, desfăşurat marţi şi miercuri în capitala Turciei, liderii NATO au afirmat că Iranul nu trebuie să ajungă să deţină arme nucleare şi i-au cerut să respecte libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, pe unde, în timp de pace, tranzitează o mare parte din comerţul mondial cu hidrocarburi.

„Republica Islamică Iran respinge categoric acuzaţiile nefondate şi motivate politic formulate în această declaraţie cu privire la programul său nuclear paşnic şi la libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz”, se menţionează în comunicatul Ambasadei Iranului la Ankara, publicat pe X.

NATO, potrivit textului, „nu are autoritatea pentru a da lecţii Iranului sau a prescrie soluţii pentru pacea şi securitatea regionale”, întrucât a „sprijinit şi facilitat acte de agresiune împotriva poporului iranian”, notează Agerpres. 

Programul nuclear iranian „are un caracter integral paşnic”, iar Iranul, ca „parte a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare (TNP), a insistat constant că armele nucleare nu au loc în doctrina sa de apărare”, se afirmă în comunicatul citat.

Teheranul, conform aceluiaşi text, subliniază că a „avut un rol responsabil în mod constant în menţinerea securităţii maritime” atât în Strâmtoarea strategică Ormuz, cât şi în Golful Persic pe ansamblu şi afirmă că „principala sursă de insecuritate în regiune” sunt „intervenţiile militare ilegale, acţiunile provocatoare şi politicile destabilizatoare ale actorilor extraregionali”.

Comunicatul mai susţine că SUA şi „regimul terorist israelian” - şi nu Iranul - au fost cei care „au bombardat masa negocierilor şi au prioritizat agresiunea în faţa diplomaţiei”.

Noua escaladare în Orientul Mijlociu a fost marcată joi de bombardamentele Iranului asupra intereselor americane în mai multe ţări arabe, precum Iordania şi Kuwait, după ce SUA au anunţat că au efectuat în jur de 90 de atacuri asupra unor poziţii iraniene ca represalii la loviturile asupra unor nave comerciale care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz.

Editor : C.L.B.

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