Irineu Darău a vorbit, la emisiunea În Fața Ta, despre criza politică actuală și variantele de Executiv care s-ar putea contura. Ministrul interimar al Economiei a declarat că, deși are o experiență de 10 ani, nu prevede o soluție clară.

„Am experiență politică de 10 ani. Înainte, v-am zis, am fost în mediul privat. Totuși, parcă în cele mai multe situații simți care este scenariul mai probabil. E una dintre singurele situații în care nu simt care este scenariul mai probabil.

Cred că aritmetica parlamentară înseamnă o împărțire în Parlament, care face acum foarte, foarte grea degajarea unei majorități”, a explicat Irineu Darău.

Întrebat ce guvern sau variantă de guvern este personal dispus să voteze, ministrul interimar al Economiei a subliniat care este „linia roșie” în ceea ce-l privește: „Nu voi vota niciodată un guvern care include extremiști, partide extremiste, asta este personal linia roșie și sunt un avocat al cordonului sanitar în Parlamentul României”.

Darău consideră că a fost o greșeală că forțele proeuropene „așa imperfecte cum sunt ele, au dat prea multă forță partidelor extremiste.”

„E un drum lung până la degajarea unei soluții și cred că, într-adevăr, USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată, iar strategie coordonată înseamnă mulți parlamentari care în echipă să facă același lucru. Și cred că așa din Parlament și prin prisma unui guvern, dar și prin prisma legilor putem să impunem, să ne folosim de votul oamenilor, să impunem o agendă reformistă, atât cât ne permite această cam o treime din parlament pe care am avea-o împreună”, a conchis Irineu Darău.

