Irineu Darău anunță actualizarea Masterplanului pentru investițiile în turism. „Realitatea din teren s-a schimbat”

Masterplanul investiţiilor în turism a fost actualizat deoarece, în ultimii ani, multe investiţii s-au concentrat pe construcţii, fără să fie dublate de investiţii în experienţa turistică propriu-zisă, iar realitatea din teren s-a schimbat, a anunţat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.

„În ultimii ani, multe investiţii în turism s-au concentrat pe construcţii, fără să fie dublate de investiţii în experienţa turistică propriu-zisă: trasee, activităţi, punerea în valoare a naturii şi soluţii care să ajute comunităţile locale să aibă turism şi în afara sezonului. De aceea am actualizat Masterplanul investiţiilor în turism, pentru că realitatea din teren s-a schimbat, iar regulile vechi nu mai răspund tuturor nevoilor”, a scris ministrul, marţi seara, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, printre schimbări se numără introducerea ecoturismului ca direcţie clară de finanţare, ceea ce înseamnă trasee turistice bine amenajate, observatoare de faună, centre de vizitare, infrastructură uşoară pentru mers pe jos sau cu bicicleta, făcute cu grijă faţă de natură şi identitatea locală.



De asemenea, va fi sprijinită infrastructura de agrement care prelungeşte sezonul turistic, respectiv parcuri tematice, aquaparcuri, patinoare, porturi de agrement sau amenajări lacustre, acolo unde acestea pot aduce viaţă economică reală în comunităţi, „nu proiecte fără utilitate”.



Ministrul s subliniat că turismul balnear rămâne o prioritate şi vor fi continuate investiţiile în baze de tratament, complexe balneare, echipamente medicale şi spaţii de promenadă, pentru că România are resurse naturale care pot susţine turismul de sănătate pe termen lung.



„Ce înseamnă asta mai exact? Într-o zonă montană, investiţia nu mai este doar despre o clădire nouă, ci diferenţa o face un sistem bine pus la punct: trasee, puncte de informare, activităţi care dau sens vizitei şi prelungesc şederea. Iar când turiştii stau mai mult, economia locală câştigă pe termen lung. (...) Turismul sustenabil se face cu reguli clare şi bune şi cu implicarea celor care cunosc cel mai bine locurile despre care vorbim”, a punctat Irineu Darău.

