Live TV

Irineu Darău anunță actualizarea Masterplanului pentru investițiile în turism. „Realitatea din teren s-a schimbat”

Data publicării:
Vedere a unui canal secundar din apropierea bratului Sulina din Delta Dunarii, judetul Tulcea
Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Masterplanul investiţiilor în turism a fost actualizat deoarece, în ultimii ani, multe investiţii s-au concentrat pe construcţii, fără să fie dublate de investiţii în experienţa turistică propriu-zisă, iar realitatea din teren s-a schimbat, a anunţat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.

În ultimii ani, multe investiţii în turism s-au concentrat pe construcţii, fără să fie dublate de investiţii în experienţa turistică propriu-zisă: trasee, activităţi, punerea în valoare a naturii şi soluţii care să ajute comunităţile locale să aibă turism şi în afara sezonului. De aceea am actualizat Masterplanul investiţiilor în turism, pentru că realitatea din teren s-a schimbat, iar regulile vechi nu mai răspund tuturor nevoilor, a scris ministrul, marţi seara, pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media


Potrivit acestuia, printre schimbări se numără introducerea ecoturismului ca direcţie clară de finanţare, ceea ce înseamnă trasee turistice bine amenajate, observatoare de faună, centre de vizitare, infrastructură uşoară pentru mers pe jos sau cu bicicleta, făcute cu grijă faţă de natură şi identitatea locală.

De asemenea, va fi sprijinită infrastructura de agrement care prelungeşte sezonul turistic, respectiv parcuri tematice, aquaparcuri, patinoare, porturi de agrement sau amenajări lacustre, acolo unde acestea pot aduce viaţă economică reală în comunităţi, nu proiecte fără utilitate.

Ministrul s subliniat că turismul balnear rămâne o prioritate şi vor fi continuate investiţiile în baze de tratament, complexe balneare, echipamente medicale şi spaţii de promenadă, pentru că România are resurse naturale care pot susţine turismul de sănătate pe termen lung.

Ce înseamnă asta mai exact? Într-o zonă montană, investiţia nu mai este doar despre o clădire nouă, ci diferenţa o face un sistem bine pus la punct: trasee, puncte de informare, activităţi care dau sens vizitei şi prelungesc şederea. Iar când turiştii stau mai mult, economia locală câştigă pe termen lung. (...) Turismul sustenabil se face cu reguli clare şi bune şi cu implicarea celor care cunosc cel mai bine locurile despre care vorbim, a punctat Irineu Darău.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
3
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
irineu darau
Ministrul Economiei dezvăluie care este obiectivul strategic de țară. „România are net de câştigat”
Irineu Darău
Finanțare istorică pentru turism: Organizațiile de Management al Destinației primesc 10 milioane de euro prin PNRR, anunță Irineu Darău
Irineu Darău, ministrul Economiei.
Irineu Darău comentează măsurile de relansare economică propuse de PSD: „Am văzut nişte calcule pe care nu le-am verificat personal”
semnatura electronica
Normele pentru semnătura electronică, deblocate. Ministrul Economiei: „Mai puține drumuri la ghișeu, mai puțin timp pierdut”
irineu darau
Ministrul Economiei, după ce patronatele din turism au pretins scuze de la el: Departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie
Recomandările redacţiei
Alexei Navalnîi / Vladimir Putin
Navalnîi, „cobai” într-un experiment mortal? De ce ar fi folosit...
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
marco rubio da noroc cu viktor orban
Mesajul pro-Viktor Orban al lui Marco Rubio alimentează temerile UE...
zapada-drum-blocat-1536x800
Noi date despre viscolul care afectează sudul țării: este posibil cod...
Ultimele știri
JO 2026 Milano Cortina: Julia Sauter (România) s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic
Bolojan: Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind pensiile magistraților. Proiectul este constituțional
JO 2026 Milano Cortina. Tentea şi Iordache, cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la bob două persoane
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Drama care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov: “Nu mai rezistam. Stăteam la cimitir toată...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
Adevărul
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km
Newsweek
Cristian Păun anunță apocalipsa pensiilor. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online