Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău (USR), a lansat luni un atac dur la adresa premierului desemnat Adrian Veștea, despre care spune că nu este potrivit să conducă Guvernul României și că ar putea ajunge la Palatul Victoria doar cu sprijinul partidelor extremiste. Într-o intervenție la Digi24, Darău a afirmat că România vede acum „limitele” liderului liberal și a susținut că acesta reprezintă aripa „liberalilor roșii” din PNL.

Întrebat despre mesajul publicat pe Facebook, „Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii”, ministrul interimar a spus că nu este vorba despre un mesaj criptic, ci despre o concluzie la care a ajuns după ani în care l-a urmărit pe Adrian Veștea în politica brașoveană.

„Nu cred că e criptic, are mai multe valențe. Așa cum a zis Adrian Năstase, era PSD-ist. Și Adrian Veștea este un liberal roșu. Este, de fapt, PSD-ist și are o majoritate cu PSD și cu AUR, atenție, la Brașov. Într-un fel, așa cum scriu în postare, sunt și amuzat, dar mai degrabă sunt trist pentru România. Pentru că sunt absolut convins că un om precum Adrian Veștea nu este potrivit să conducă un guvern. Din păcate, vede acum toată țara ceea ce suferim noi la Brașov deja de mult timp”, a declarat ministrul.

„Brașovul este un județ cu un potențial extraordinar, dar ratat”

Liderul USR a respins argumentele celor care invocă proiectele realizate în timpul administrației Veștea și a susținut că Brașovul a pierdut numeroase oportunități importante de dezvoltare.

„Eu sunt brașovean. Sunt un tată de copil mic care vreau să aibă un viitor în Brașov. Sunt un om care m-am întors în țară să trăiesc în Brașov și știu cât de multe oportunități s-au ratat la Brașov, inclusiv când domnul Adrian Veștea a fost ministrul Dezvoltării. Să spună domnul Adrian Veștea ce a reușit el pentru Brașov în calitate de ministru al Dezvoltării. Suntem un oraș, Brașovul, nelegat de vreo autostradă. Suntem un județ fără spital regional sau județean modern și aș putea să enumăr mult”, a afirmat acesta.

Darău a susținut că problemele pe care brașovenii le cunosc de ani de zile sunt acum vizibile la nivel național.

„Încă o dată, ceea ce vedem în zilele acestea este un om politic mic care trădează liberalismul și căruia, din păcate, acum îi vede o țară întreagă limitele. Știți, era o vorbă. S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul. Îmi pare rău, acesta este Adrian Veștea și sper să nu ajungă premier pentru că atunci greșelile și aroganța lui vor costa România”, a spus ministrul interimar.

„Adrian Veștea negociază acum cu extremiști”

Întrebat despre negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, Irineu Darău a afirmat că actualul premier desemnat încearcă să obțină sprijinul unor formațiuni extremiste.

„Eu am încredere că o majoritate dintre parlamentarii României nu vor învesti un asemenea guvern de blat și care nu este bun pentru România. Sunt absolut convins și să știți că de asta ies la rampă în aceste zile. Nu este vorba despre un partid sau de altul. Sunt absolut convins că acum, în România, se împart apele. Reformism și antireformism. Fiecare om politic din Parlament, cu nume și prenume, alege între reformiști și anti-reformiști. Și atenție la un lucru. Adrian Veștea negociază acum cu extremiști, ca om cu om, să încerce să facă o majoritate fragilă”, a declarat acesta.

Ministrul a susținut că voturile necesare pentru învestirea Guvernului nu pot fi obținute fără sprijinul unor parlamentari din afara partidelor proeuropene.

„Calculele nu ies și calculele pot să iasă doar cu extremiști. Sunt senator, știu la prima mână ce fel de extremiști sunt în PACE, sunt în POT, sunt în SOS și sunt în AUR. Iar așa cum liberalii roșii își dau arama pe față acum, extremiștii nu se pot vopsi în ne-extremiști în aceste zile”, a mai spus Darău.

Acuzații privind administrația din Brașov

Liderul USR a lansat și acuzații privind persoane din anturajul politic al lui Adrian Veștea și a cerut jurnaliștilor să investigheze mai atent activitatea administrației din Brașov.

„Rolul meu de politician responsabil în această țară este să mă asigur că oameni mici, precum Adrian Veștea, nu ajung să conducă Guvernul României, eventual învestit și cu voturile extremiștilor. În calitate de senator și de politician, voi lupta ca acest lucru să nu se întâmple și spun țării cine este Adrian Veștea. Și rog jurnaliști și investigatorii să se uite la afacerile din Râșnov, să se uite la firmele de recrutare, prin care la compania APA din Brașov și în alte zone în jurul Consiliului Județean au ajuns oameni pentru care sunt dosare penale deschise. Vicepreședintele, mâna dreaptă a lui Adrian Veștea, fosta mână dreaptă din PNL, este acum în control judiciar de luni de zile și a trebuit să fie scos din Consiliul Județean. Vă spun, cine se uită cu atenție ce se întâmplă la Brașov va descoperi cine este acest Adrian Veștea”, a declarat ministrul interimar.

Întrebat despre discuțiile privind o posibilă formulă de guvernare formată din PNL, USR și UDMR, Darău a afirmat că partidul său este pregătit să își asume guvernarea fără PSD.

„Și UDMR-ul trebuie să aleagă între reformism și antireformism și, așa cum o demonstrează USR, PNL și UDMR astăzi, noi guvernăm, chiar și într-un guvern cu puteri limitate, și suntem pregătiți să guvernăm. Noi nu ne ferim de guvernare. Alții au fugit și au dărâmat un guvern. Noi știm cum să o facem. Oricând e nevoie, putem să ne asumăm guvernarea țării”, a spus acesta.

Întrebat dacă vede posibilă o formulă fără PSD, răspunsul său a fost scurt: „Fără PSD”.

Darău a susținut că prezența USR la guvernare deranjează PSD deoarece partidul său încearcă să elimine influența politică din instituții și companii de stat.

„Fiecare zi în plus cu USR la guvernare provoacă urticarie și frici PSD-ului. Asta este lupta în România. Bolojan, miniștrii USR și alți reformiști din politică vor duce o bătălie pe viață și pe moarte cu anti-reformiștii din politică. Este despre viitorul României și al copiilor noștri”, a declarat ministrul.

„PNL trebuie să se rupă”

La finalul intervenției, Irineu Darău a afirmat că tensiunile din interiorul PNL ar putea duce la o separare între cele două curente din partid.

„Trebuie să se rupă. E tot o despărțire a apelor. După tot ce s-a întâmplat în aceste zile, liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL. Nu mă bag în treburile altui partid, dar încă o dată, dacă acum PNL nu are coloana să despartă apele și să renunțe la oamenii care sunt oricând cu arma la picior să bată palma cu PSD-ul, înseamnă că PNL-ul are o problemă”, a spus acesta.

Întrebat ce se va întâmpla dacă nu se va contura o majoritate parlamentară, ministrul interimar a afirmat că inclusiv alegerile anticipate trebuie luate în calcul.

„Mai e mult până departe. În cel mai rău caz, anticipatele sunt o soluție. Dacă tot se împart apele și dacă nu există nicio formulă, mergem la popor”, a concluzionat acesta.

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Editor : A.D.