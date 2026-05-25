Irineu Darău, despre o întâlnire Nicuşor Dan - Donald Trump: Nu e ca la piaţă, în care să te duci cu 10 proiecte şi ei să vină cu 10

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, susţine că de câteva luni există discuţii între mai multe ministere şi Preşedinţie pentru a pregăti o posibilă întâlnire între Nicuşor Dan şi preşedintele american Donald Trump.

Irineu Darău a explicat, luni seară, la Euronews România, că, dacă va exista o astfel de întâlnire, discuţiile nu se vor purta ca la piaţă, unde fiecare parte pune pe masă zece proiecte.

„Suntem în discuţii deja de câteva luni, interinstituţionale, între mai multe ministere şi inclusiv cu Preşedinţia, pentru a pregăti discuţiile cu Statele Unite, indiferent de modul în care se manifestă sau bineînţeles dacă va avea loc întâlnirea între preşedinţi. Dar vă daţi seama, nu e matematică fină. Nu e ca şi cum, nu ştiu, ca la piaţă în care să te duci cu zece proiecte şi ei să vină cu zece proiecte. Este o discuţie mai amplă”, a afirmat ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, potrivit News.ro.

El a explicat că acest dialog, în care sunt implicaţi oameni din ministere, se poartă permanent şi că Administraţia Prezidenţială are consilieri pe diverse domenii care participă la aceste discuţii.

„Există consilieri cu care, de exemplu, noi la Ministerul Economiei dialogăm mult mai des pentru că sunt pe aceste domenii. Dar nu este ca şi cum te duci cu un dosar de zeci sau sute de pagini rigid şi ceilalţi la fel şi eventual îl şi expunem public dinainte. Nu aşa se procedează”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul interimar al Economiei susţine că România nu are de ales pe termen mediu între Uniunea Europeană şi SUA şi că echilibrul este cea mai bună variantă.

„Aş insista pe echilibru, pentru că ştiţi că au fost şi discuţii geopolitice, au mai fost şi nişte declaraţii, poate, exaltate dintr-o parte sau din alta. Nu cred că, pe termen mediu România are în vreun fel de ales între Uniunea Europeană şi Statele Unite. De aceea cred că statul român face bine că este atent, că reuşeşte să cultive diplomaţia economică cu toată lumea şi că uneori mai şi aşteaptă să vadă cum se poziţionează Uniunea Europeană”, a afirmat Irineu Darău.

El a mai declarat că România nu trebuie să piardă nici un parteneriat şi că în ultimii 20-25 de ani ţara noastră a fost un partener de nădejde şi de dialog atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru SUA.

„Este cumva calea câştigătoare şi care va optimiza rezultatele pentru România”, a adăugat ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

