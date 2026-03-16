Irineu Darău, despre scumpirea combustibililor: Nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni seară, că nu pot fi luate măsuri „din scurt” privind creşterile de preţuri la motorină şi benzină, dar că Guvernul va discuta săptămânal acest subiect pentru a vedea care este decizia potrivită.

Irineu Darău a vorbit, luni seară, despre impactul creşterii de preţuri la motorină şi la benzină asupra economiei, dar şi despre măsurile pe care Guvernul le va lua.

„Există un impact al acestei creşteri de preţuri. Întregul Guvern discută şi va discuta săptămânal la şedinţele de Guvern care este măsura potrivită pentru acea săptămână în funcţie de evoluţia situaţiei. Cert e că la ce fluctuaţie există astăzi nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile. De aceea, situaţia se monitorizează în timp real, la nivelul în special al Ministerului de Finanţe, Ministerului Energiei, premier”, a precizat ministrul Economiei, Irineu Darău.

El a recunoscut că trebuie găsite soluţii, însă „fără ca acestea să afecteze în rău economia pe termen lung”.

Ministrul a precizat că nu poate face predicţii privind ceea ce se va întâmpla în continuare.

„Cred că este cazul să monitorizăm impactul economic, preţurile, şi să luăm măsuri din aproape în aproape. În economie nu se poate lucra cu scenarii politice”, a afirmat Irinel Darău.

Întrebat care este soluţia pe care el o propune, ministrul Economiei Irineu Darău a răspuns că nu se aruncă la concluzii fără să aibă toate datele.

„Încă o dată, am auzit unele declaraţii populiste. Dincolo de a propune soluţii pe luni sau ani de zile, noi trebuie să găsim câte o soluţie, o bucăţică de soluţie în fiecare săptămână. Aceasta este abordarea corectă, pentru că altfel riscăm să dezechilibrăm mult mai multe lucruri în economie”, a adăugat ministrul Economiei, Irineu Darău.

Statele din întreaga lume încearcă să facă faţă şocului energetic provocat de războiul cu Iranul, adoptând măsuri care merg de la interzicerea exporturilor de combustibil şi plafonarea preţurilor până la recomandări pentru angajaţi de a urca pe scări în loc să folosească liftul.

