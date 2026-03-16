Live TV

Irineu Darău, despre scumpirea combustibililor: Nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile

Data actualizării: Data publicării:
Irineu Darău. Foto: Facebook/ Irineu Darău

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni seară, că nu pot fi luate măsuri „din scurt” privind creşterile de preţuri la motorină şi benzină, dar că Guvernul va discuta săptămânal acest subiect pentru a vedea care este decizia potrivită.

Irineu Darău a vorbit, luni seară, despre impactul creşterii de preţuri la motorină şi la benzină asupra economiei, dar şi despre măsurile pe care Guvernul le va lua.

„Există un impact al acestei creşteri de preţuri. Întregul Guvern discută şi va discuta săptămânal la şedinţele de Guvern care este măsura potrivită pentru acea săptămână în funcţie de evoluţia situaţiei. Cert e că la ce fluctuaţie există astăzi nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile. De aceea, situaţia se monitorizează în timp real, la nivelul în special al Ministerului de Finanţe, Ministerului Energiei, premier”, a precizat ministrul Economiei, Irineu Darău.

El a recunoscut că trebuie găsite soluţii, însă „fără ca acestea să afecteze în rău economia pe termen lung”.

Ministrul a precizat că nu poate face predicţii privind ceea ce se va întâmpla în continuare.

„Cred că este cazul să monitorizăm impactul economic, preţurile, şi să luăm măsuri din aproape în aproape. În economie nu se poate lucra cu scenarii politice”, a afirmat Irinel Darău.

Întrebat care este soluţia pe care el o propune, ministrul Economiei Irineu Darău a răspuns că nu se aruncă la concluzii fără să aibă toate datele.

„Încă o dată, am auzit unele declaraţii populiste. Dincolo de a propune soluţii pe luni sau ani de zile, noi trebuie să găsim câte o soluţie, o bucăţică de soluţie în fiecare săptămână. Aceasta este abordarea corectă, pentru că altfel riscăm să dezechilibrăm mult mai multe lucruri în economie”, a adăugat ministrul Economiei, Irineu Darău.

Statele din întreaga lume încearcă să facă faţă şocului energetic provocat de războiul cu Iranul, adoptând măsuri care merg de la interzicerea exporturilor de combustibil şi plafonarea preţurilor până la recomandări pentru angajaţi de a urca pe scări în loc să folosească liftul.

 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
Digi Sport
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Ucraina a dejucat o ofensivă strategică rusească plănuită pentru martie, anunță Volodimir Zelenski
Grevă în Germania: aeroportul din Berlin, închis temporar. Sute de zboruri vor fi afectate. Cât timp va dura interdicția
Blackout total în Cuba. Întreaga insulă a rămas fără electricitate, pe fondul blocadei petroliere impuse de Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Fanatik.ro
Mihai Stoica, răspuns pentru Gigi Becali după „hoția mare” de la Rapid – Dinamo 3-2
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă fată din lume s-a logodit la 20 de ani de la fotografia iconică: ”Da celui mai bun prieten”
Adevărul
Ce țări pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Țările care negociază accesul
Playtech
Cum se calculează ajutorul de șomaj în 2026. Câți bani poți primi dacă rămâi fără loc de muncă
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii au anunțat că merg în SUA
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Kremlinul scoate blindate în centrul Moscovei, continuă restricțiile de internet. Sentimentul anti-Putin este...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...